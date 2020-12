Difunden video del momento exacto en que conductor huye tras chocar tres carros en redondel Masferrer Norte

Un terremoto de 6.2 grados sacudió Croacia durante este martes, el cual ha dejado graves daños tanto materiales como personales, informaron las autoridades de ese país.

Según los reportes, al menos, una menor de edad perdió la vida y hay varios lesionados a causa de la caída de algunas edificaciones. También se estima que hay personas desaparecidas.

Los daños se concentran especialmente en la localidad de Petrinja, aunque también en Zagreb, la capital, y ha desatado el pánico entre la población.

🇭🇷🇸🇮Un terremoto de magnitud 6,4 ha sacudido Croacia. La ciudad de Petrinja, cercana a la capital Zagreb, ha sufrido importantes daños.

Una planta nuclear en Eslovenia ha sido cerrada por precaución.pic.twitter.com/ig54O8Ohrb — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) December 29, 2020

El alcalde de Petrinja, Darinko Dumbovic, afirmó a una emisora de Radio que hay víctimas mortales, entre ellos una niña, y varios heridos. “Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos” dijo.

El sismo ocurrió a las 12.19 hora local y se localizó a 46 kilómetros de Zagreb y a 10 kilómetros de profundidad, según datos del Instituto Sismológico de Croacia.

⚠️ #Croacia 🇭🇷 Primeras imágenes que provienten del terremoto M6.4 en el condado de Sisak-Moslavina, confirman daños en la ciudad de Petrinja a 2 kilómetros del epicentro.



Fotos: @AdisKaradza pic.twitter.com/GFmLH4XaHf — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) December 29, 2020