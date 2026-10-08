Capturan a sujeto que golpeó con un taladro a su compañera de vida

Un motociclista resultó lesionado la noche del sábado después de que un sedán lo impactara sobre la alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Reloj de Flores, en San Salvador Centro. Según relató el afectado, iba detenido por la congestión cuando el automóvil lo golpeó por la parte trasera de la motocicleta. El Blog reportó que sufrió golpes leves y que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Al lugar acudieron elementos de Comandos de Salvamento, que le brindaron asistencia prehospitalaria en la escena. No se han divulgado la identidad del motociclista ni la del conductor del sedán. Tampoco hay un parte de la Policía Nacional Civil que fije responsabilidades: la versión del alcance por detrás corresponde, por ahora, al relato de quien iba en la moto.

El percance ocurre en una de las arterias con más colisiones del centro. En lo que va del año, la Juan Pablo II ha registrado otros choques con motocicletas, entre ellos uno en agosto con un pick-up y otro en la 75 avenida Norte captado por cámaras municipales. Las motos concentran la mayor letalidad vial del país, aunque en este caso el saldo fue leve. Entre el 1 de enero y el 3 de octubre, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabiliza 16,917 accidentes, con 12,013 lesionados y 1,093 fallecidos.

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