Construcción del nuevo mercado de Santa Tecla iniciará en 2027

La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA N.° 469 a Noticiero El Salvador, medio de comunicación que conmemora seis años de trayectoria informativa desde el inicio de sus transmisiones, el 5 de octubre de 2020.

Con este homenaje, la institución reconoció el recorrido de Noticiero El Salvador, que nació con el propósito de ofrecer a los salvadoreños una alternativa informativa sobre el acontecer nacional y que, con el paso de los años, amplió su alcance de la televisión y la radio hacia las redes sociales y plataformas digitales.

Durante estos seis años, el medio ha desarrollado coberturas, entrevistas y contenidos sobre temas de interés nacional. Además, ha incorporado nuevas plataformas y formatos para acercar sus contenidos a audiencias dentro y fuera de El Salvador.

Durante la fase previa del sorteo LOTRA N.° 469 participaron representantes de Noticiero El Salvador. Héctor Peñate, presentador del noticiero, estuvo a cargo de presentar los premios mayores.

Por su parte, Patricia Maribel Menjívar Alvarenga, presentadora de Noticiero El Salvador Radio, participó en la presentación de los maletines de las Balotas de Colores junto a las presentadoras del Team Lotería.

También estuvo presente Manuel Burgos, presentador de Noticiero El Salvador Emisión Estelar, quien compartió un mensaje de agradecimiento y recibió un enmarcado conmemorativo de manos del Team Lotería.

Los resultados del sorteo LOTRA N.° 469 fueron los siguientes:

Primer premio: $175,000, correspondiente al billete N.° 02320, no vendido.

Segundo premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 12102, no vendido.

Tercer premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 20427, no vendido.

Asimismo, la Lotería Nacional de Beneficencia informó que durante septiembre 11,335 personas fueron beneficiadas con una inversión de $93,033.68, destinada a sus acciones de Beneficencia.

La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.

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