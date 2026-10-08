Nacionales
MARN prevé lluvias y tormentas para este jueves en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias cercanas al mediodía en sectores de la cordillera volcánica, la zona norte y las cercanías del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Por la tarde, las condiciones de nubosidad continuarán y se prevén lluvias nuevamente en sectores de la cordillera volcánica, el AMSS, la zona norte y la zona occidental.
Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con lluvias en la zona occidental, la zona norte y la zona paracentral.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas ocasionales de viento de 30 kilómetros por hora o más. El viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente estará ligeramente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical, que aporta humedad desde el océano Pacífico, así como por una vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado en el golfo de México, que favorece el transporte de humedad hacia Centroamérica.
Nacionales
Construcción del nuevo mercado de Santa Tecla iniciará en 2027
La construcción del nuevo mercado de Santa Tecla, en el municipio de La Libertad Sur, iniciará en 2027, según informó el alcalde Henry Flores.
El funcionario detalló que recientemente fue seleccionada la empresa encargada del diseño del proyecto, proceso que tendrá una duración aproximada de siete meses. Posteriormente, se prevé que la construcción del mercado comience a principios del próximo año.
«Recién acaba de ganar la empresa que va a ser el diseño, y esto va a durar cerca de siete meses, ¿qué significa?, que el mercado lo vamos a empezar a construir a principios del próximo año. Va a hacerse en el mismo lugar, frente al parque Daniel Hernández», indicó Flores durante una entrevista en radio La Tribu.
De acuerdo con el alcalde, el proyecto tendrá una inversión de $60 millones, provenientes de un financiamiento por $120 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinado con la Dirección de Obras Municipales (DOM). Estos recursos también contemplan la construcción de un mercado en el Puerto de La Libertad.
La nueva infraestructura del mercado de Santa Tecla contará con tres niveles y un área adecuada para la venta de alimentos, explicó Flores.
El proyecto también incluye la reconstrucción de los parques Daniel Hernández y San Martín, ambos ubicados en el distrito. Además, las obras de mejoramiento contemplan la instalación de cableado subterráneo en la zona.
«No solamente se va a hacer el mercado de Santa Tecla, sino que van a ser nuevos los dos parques, que es en el mismo proyecto que ganamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y las dos calles que pasan por el mercado, la Ciriaco López y Paseo El Carmen», explicó.
Flores señaló que, una vez comience la construcción del mercado, paralelamente se iniciará la renovación de los dos parques.
En cuanto a los comerciantes, el alcalde informó que hasta la fecha se ha reubicado al 50 % de los vendedores informales en un recinto situado frente a la iglesia Concepción, de Santa Tecla. En total, alrededor de 500 comerciantes han sido movilizados con el objetivo de evitar que la actividad económica se detenga.
«Cuando se empiece a construir el mercado también vamos a intervenir el mercado Dueñas, así que una parte [de vendedores] va a pasar al mercado Dueñas, otra parte al mercadito tecleño, y vamos a habilitar dos calles principales que las vamos a remodelar si no caben en estos dos mercados», afirmó el alcalde de La Libertad Sur.
Economia
Sorteo Lotra N°469 dedicado a “ 6 Años Siendo Nuestra Voz” Noticiero El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA N.° 469 a Noticiero El Salvador, medio de comunicación que conmemora seis años de trayectoria informativa desde el inicio de sus transmisiones, el 5 de octubre de 2020.
Con este homenaje, la institución reconoció el recorrido de Noticiero El Salvador, que nació con el propósito de ofrecer a los salvadoreños una alternativa informativa sobre el acontecer nacional y que, con el paso de los años, amplió su alcance de la televisión y la radio hacia las redes sociales y plataformas digitales.
Durante estos seis años, el medio ha desarrollado coberturas, entrevistas y contenidos sobre temas de interés nacional. Además, ha incorporado nuevas plataformas y formatos para acercar sus contenidos a audiencias dentro y fuera de El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo LOTRA N.° 469 participaron representantes de Noticiero El Salvador. Héctor Peñate, presentador del noticiero, estuvo a cargo de presentar los premios mayores.
Por su parte, Patricia Maribel Menjívar Alvarenga, presentadora de Noticiero El Salvador Radio, participó en la presentación de los maletines de las Balotas de Colores junto a las presentadoras del Team Lotería.
También estuvo presente Manuel Burgos, presentador de Noticiero El Salvador Emisión Estelar, quien compartió un mensaje de agradecimiento y recibió un enmarcado conmemorativo de manos del Team Lotería.
Los resultados del sorteo LOTRA N.° 469 fueron los siguientes:
- Primer premio: $175,000, correspondiente al billete N.° 02320, no vendido.
- Segundo premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 12102, no vendido.
- Tercer premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 20427, no vendido.
Asimismo, la Lotería Nacional de Beneficencia informó que durante septiembre 11,335 personas fueron beneficiadas con una inversión de $93,033.68, destinada a sus acciones de Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Nacionales
MINSAL realiza jornada de combate al zancudo en Santa Tecla
Personal del Ministerio de Salud (Minsal) desarrolló una jornada de abatización y fumigación contra los zancudos en la colonia Jardines de la Sabana, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad.
La actividad forma parte de las acciones que las autoridades de Salud mantienen para combatir los mosquitos transmisores del dengue.
De acuerdo con cifras del Minsal, durante 2026 se han realizado 842,229 inspecciones a viviendas, mientras que 1,761,403 casas han sido fumigadas y se han destruido 2,929,215 criaderos de zancudos.
«Durante la jornada se utilizaron bombas móviles para cubrir la mayor parte del territorio. Este humo es totalmente inofensivo para humanos y mascotas, por lo cual, se pide a la población su colaboración al escuchar al personal cerca de sus viviendas», señaló la institución.
El Minsal recomienda acudir a un establecimiento de salud en caso de presentar fiebre, dolor de cabeza o sarpullido en la piel, ya que estos síntomas pueden corresponder a un caso sospechoso de dengue.