Política
TSE verifica la no afiliación partidaria de integrantes para Organismos Electorales Temporales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) verificó ayer el cumplimiento del requisito de no afiliación partidaria de los ciudadanos que integrarán los diferentes Organismos Electorales Temporales (OET), de cara a los comicios generales del próximo año.
Los organismos son la Junta Electoral Departamental (JED), la Junta Electoral Municipal (JEM) y la Junta Electoral de Voto en el Extranjero (JELVEX). Sus integrantes desarrollarán funciones específicas en la administración del proceso electoral, explicó Roxana Soriano, presidenta del TSE.
«Quienes integren estos organismos asumirán funciones decisivas, por ello, su conformación debe ofrecer garantías objetivas de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley», explicó Soriano.
Para determinar si un ciudadano tiene afiliación partidaria, el TSE recibe de los institutos políticos la información de sus miembros. Posteriormente, un sistema informático realiza un cruce de datos con el número de Documento Único de Identidad (DUI). Si existe coincidencia, el ciudadano es descartado para integrar los OET.
El proceso se desarrolló ayer en presencia de representantes de los partidos políticos; el fiscal general, Rodolfo Delgado; la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Junta de Vigilancia Electoral.
«Ponemos a disposición de los actores electorales un procedimiento que puede ser observado, comprobado y documentado», aseveró Soriano.
Política
Conformación de concejos municipales período 2027-2030
Los salvadoreños elegirán a 460 funcionarios municipales en las elecciones del 28 de febrero de 2027, quienes integrarán los 44 concejos municipales del país durante un período de tres años.
Los datos sobre la conformación de los concejos municipales fueron proporcionados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
Durante el evento de convocatoria oficial a elecciones, Soriano informó que el período de inscripción de candidaturas para los concejos municipales iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026.
«Para las candidaturas a concejos municipales, el período de inscripción iniciará el 9 de noviembre y concluirá el 19 de noviembre de 2026», anunció la funcionaria.
De los 10 partidos políticos que participarán en la contienda electoral de 2027, todos han manifestado que inscribirán candidatos para los concejos municipales.
Política
Cooperación regional para fortalecer la seguridad hídrica
El Vicepresidente de la República, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT) Félix Ulloa, participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay. Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
El Vicepresidente Ulloa habló sobre la experiencia del Plan Trifinio, instancia integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras, que promueve una visión compartida para la gestión de los recursos naturales y, particularmente, del agua, reconociendo que las cuencas, ríos y acuíferos trascienden las fronteras nacionales y requieren mecanismos conjuntos de planificación, coordinación y gobernanza.
El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT), participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay.
Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Asimismo, agradeció a las autoridades y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el acompañamiento brindado a El Salvador y, particularmente, por el respaldo a diferentes iniciativas impulsadas desde la CTPT, destacando la importancia de la cooperación multilateral para fortalecer la resiliencia hídrica, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades.
Entre 2020 y 2026, la Región Trifinio consolidó una agenda de seguridad hídrica que comprende:
- 82 sistemas de cosecha de agua, captación o almacenamiento, 52 sistemas de cosecha de agua para producción agrícola y 7 reservorios para riego productivo.
- Soluciones para captación de agua de techos, destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y de piscicultura.
- Tratamiento, reutilización y manejo eficiente del agua en 647 hectáreas de producción cafetalera, beneficiando a 2,810 personas y alcanzando reducciones de hasta 75 % en el consumo de agua.
- Formación y asistencia técnica para la protección de fuentes.
- Cooperación por US$6 millones para la gestión de acuíferos y subcuencas transfronterizas.
Finalmente, el Vicemandatario se refirió a la estrategia impulsada por El Salvador para movilizar recursos hacia la conservación ambiental, destacando la conversión de deuda concretada en octubre de 2024 por US$1,031 millones, cuyos ahorros, superiores a US$352 millones, están destinados al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, administrado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y Catholic Relief Services (CRS), a través del programa “Somos Río Lempa”.
La participación de El Salvador en este encuentro reafirmó el compromiso de continuar promoviendo una gestión integral del recurso hídrico, impulsando las alianzas regionales y multilaterales para avanzar hacia territorios más resilientes y garantizar la disponibilidad y protección del agua para las próximas generaciones. En la sesión participó el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina.
Política
El Salvador pone a Grok en las aulas y busca socios en Uruguay para escalar su apuesta por la inteligencia artificial
El vicepresidente Félix Ulloa aterrizó en Montevideo con un mensaje claro: El Salvador no quiere quedarse en los discursos sobre inteligencia artificial y ya está metiendo herramientas concretas en sectores sensibles como la educación y la salud. Durante una visita al Centro de Inteligencia Artificial del Instituto Vidart, Ulloa detalló cómo el país está incorporando tecnologías de xAI, incluida Grok, en procesos de tutoría, aprendizaje y evaluación educativa, al tiempo que exploró posibles puentes de cooperación con Uruguay.
La conversación no se limitó a presentaciones protocolares. El mandatario salvadoreño expuso avances como DoctorSV en el ámbito de la salud y la integración de sistemas de tutoría impulsados por IA en educación. También recordó el andamiaje institucional que el gobierno ha impulsado, entre ellos la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), creada para regular, promover y orientar el uso ético de estas herramientas y de la robótica.
Del lado uruguayo, el director ejecutivo del Instituto Vidart, Diego Garagorry, y el director científico Matías Di Martino presentaron el trabajo que desarrollan en investigación, gobernanza de datos y desarrollo de software aplicado a sectores productivos y educativos. Entre las referencias estuvo Ceibal, el programa estatal uruguayo de innovación educativa con tecnologías digitales, además de iniciativas de acompañamiento y tutoría tecnológica que articulan universidades, empresas e instituciones públicas.
La reunión sirvió para identificar puntos de contacto concretos: formación de talento, intercambio de experiencias en gobernanza de datos y posibles proyectos conjuntos en transformación digital. Ambos lados coincidieron en que la IA solo tiene sentido si se traduce en soluciones para problemas reales de educación, salud, economía y seguridad, y no queda reducida a laboratorios o anuncios.
También participó la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno. El encuentro no derivó en acuerdos firmados de inmediato, pero dejó abierta la puerta a una colaboración más técnica entre dos países que, con ritmos distintos, están tratando de posicionarse en el mapa regional de la inteligencia artificial.
Para El Salvador, la visita forma parte de un esfuerzo más amplio por mostrar que su apuesta digital va más allá de las criptomonedas y el bitcoin. Uruguay, con una trayectoria más consolidada en gobierno digital y educación tecnológica, aparece como un interlocutor natural para contrastar modelos y, eventualmente, compartir herramientas. Si la cooperación avanza, el siguiente paso será ver si las experiencias piloto —incluida la de Grok en las aulas— logran escalar sin quedar atrapadas en la retórica.