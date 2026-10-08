Nacionales
PNC captura a pandillero que robó una motocicleta en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero señalado de robar una motocicleta a punta de pistola en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. La detención se produjo durante un patrullaje preventivo, según informaron las autoridades.
De acuerdo con la PNC, las Fuerzas Especiales fueron alertadas sobre un sujeto que había robado una motocicleta a un ciudadano utilizando un arma de fuego. Tras recibir la información, las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso.
El detenido fue identificado como David Arnoldo Corvera Romero, alias «Snap», «Travieso» o «Pelón», a quien la PNC señala como gatillero de la MS13.
Según las autoridades, Corvera Romero pertenece a la clica Gánster Locos Salvatruchos. Durante el procedimiento le fue incautada una mochila en la que portaba una pistola, seis cartuchos y tres celulares.
Las investigaciones también permitieron obtener un video en el que, según la PNC, se observa al detenido asaltando a un estudiante.
La institución policial indicó que el detenido cuenta con un amplio récord delictivo desde 2005, que incluye antecedentes por homicidio agravado, secuestro agravado, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, violación y agrupaciones ilícitas.
Nacionales
Realizan vacunación de ganado en Izalco
La Unidad de Desarrollo Agropecuario del distrito de Izalco, en Sonsonate Este, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), realizó una jornada de atención sanitaria para el ganado en el cantón Tecuma, como parte de las acciones para fortalecer el sector ganadero del municipio.
Durante la jornada, los productores recibieron servicios veterinarios que incluyeron la aplicación de vacunas, desparasitantes y vitaminas, con el propósito de contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar las condiciones de salud de los animales.
La actividad permitió acercar estos servicios a los productores de la zona, quienes también recibieron asistencia técnica para el manejo adecuado de sus hatos.
La coordinación entre la Unidad de Desarrollo Agropecuario y el MAG fortalece la atención al sector productivo de Izalco mediante jornadas en las que los ganaderos tienen acceso a servicios veterinarios y herramientas orientadas a mejorar sus prácticas de producción.
De acuerdo con los técnicos encargados de estas jornadas, las actividades se realizan dos veces por mes.
Sucesos
Capturan a sujeto que golpeó con un taladro a su compañera de vida
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron este miércoles la captura de Harol Antonio Téllez Sequeira, de 45 años y de nacionalidad nicaragüense, señalado de agredir a su compañera de vida en Ciudad Marsella, San Juan Opico, La Libertad Centro.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, Téllez Sequeira golpeó en el rostro a la mujer utilizando un taladro. Además, la habría amenazado de muerte si llamaba a la Policía.
Tras las agresiones, la víctima fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención.
El nicaragüense será remitido por los delitos de lesiones y amenazas, según detalló la PNC.
Nacionales
Construcción del nuevo mercado de Santa Tecla iniciará en 2027
La construcción del nuevo mercado de Santa Tecla, en el municipio de La Libertad Sur, iniciará en 2027, según informó el alcalde Henry Flores.
El funcionario detalló que recientemente fue seleccionada la empresa encargada del diseño del proyecto, proceso que tendrá una duración aproximada de siete meses. Posteriormente, se prevé que la construcción del mercado comience a principios del próximo año.
«Recién acaba de ganar la empresa que va a ser el diseño, y esto va a durar cerca de siete meses, ¿qué significa?, que el mercado lo vamos a empezar a construir a principios del próximo año. Va a hacerse en el mismo lugar, frente al parque Daniel Hernández», indicó Flores durante una entrevista en radio La Tribu.
De acuerdo con el alcalde, el proyecto tendrá una inversión de $60 millones, provenientes de un financiamiento por $120 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinado con la Dirección de Obras Municipales (DOM). Estos recursos también contemplan la construcción de un mercado en el Puerto de La Libertad.
La nueva infraestructura del mercado de Santa Tecla contará con tres niveles y un área adecuada para la venta de alimentos, explicó Flores.
El proyecto también incluye la reconstrucción de los parques Daniel Hernández y San Martín, ambos ubicados en el distrito. Además, las obras de mejoramiento contemplan la instalación de cableado subterráneo en la zona.
«No solamente se va a hacer el mercado de Santa Tecla, sino que van a ser nuevos los dos parques, que es en el mismo proyecto que ganamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y las dos calles que pasan por el mercado, la Ciriaco López y Paseo El Carmen», explicó.
Flores señaló que, una vez comience la construcción del mercado, paralelamente se iniciará la renovación de los dos parques.
En cuanto a los comerciantes, el alcalde informó que hasta la fecha se ha reubicado al 50 % de los vendedores informales en un recinto situado frente a la iglesia Concepción, de Santa Tecla. En total, alrededor de 500 comerciantes han sido movilizados con el objetivo de evitar que la actividad económica se detenga.
«Cuando se empiece a construir el mercado también vamos a intervenir el mercado Dueñas, así que una parte [de vendedores] va a pasar al mercado Dueñas, otra parte al mercadito tecleño, y vamos a habilitar dos calles principales que las vamos a remodelar si no caben en estos dos mercados», afirmó el alcalde de La Libertad Sur.