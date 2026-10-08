PNC captura a pandillero que robó una motocicleta en Colón

La construcción del nuevo mercado de Santa Tecla, en el municipio de La Libertad Sur, iniciará en 2027, según informó el alcalde Henry Flores.

El funcionario detalló que recientemente fue seleccionada la empresa encargada del diseño del proyecto, proceso que tendrá una duración aproximada de siete meses. Posteriormente, se prevé que la construcción del mercado comience a principios del próximo año.

«Recién acaba de ganar la empresa que va a ser el diseño, y esto va a durar cerca de siete meses, ¿qué significa?, que el mercado lo vamos a empezar a construir a principios del próximo año. Va a hacerse en el mismo lugar, frente al parque Daniel Hernández», indicó Flores durante una entrevista en radio La Tribu.

De acuerdo con el alcalde, el proyecto tendrá una inversión de $60 millones, provenientes de un financiamiento por $120 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coordinado con la Dirección de Obras Municipales (DOM). Estos recursos también contemplan la construcción de un mercado en el Puerto de La Libertad.

La nueva infraestructura del mercado de Santa Tecla contará con tres niveles y un área adecuada para la venta de alimentos, explicó Flores.

El proyecto también incluye la reconstrucción de los parques Daniel Hernández y San Martín, ambos ubicados en el distrito. Además, las obras de mejoramiento contemplan la instalación de cableado subterráneo en la zona.

«No solamente se va a hacer el mercado de Santa Tecla, sino que van a ser nuevos los dos parques, que es en el mismo proyecto que ganamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y las dos calles que pasan por el mercado, la Ciriaco López y Paseo El Carmen», explicó.

Flores señaló que, una vez comience la construcción del mercado, paralelamente se iniciará la renovación de los dos parques.

En cuanto a los comerciantes, el alcalde informó que hasta la fecha se ha reubicado al 50 % de los vendedores informales en un recinto situado frente a la iglesia Concepción, de Santa Tecla. En total, alrededor de 500 comerciantes han sido movilizados con el objetivo de evitar que la actividad económica se detenga.

«Cuando se empiece a construir el mercado también vamos a intervenir el mercado Dueñas, así que una parte [de vendedores] va a pasar al mercado Dueñas, otra parte al mercadito tecleño, y vamos a habilitar dos calles principales que las vamos a remodelar si no caben en estos dos mercados», afirmó el alcalde de La Libertad Sur.

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