Compartiendo experiencias para impulsar la innovación

El Vicepresidente de la República, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT) Félix Ulloa, participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay. Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe.

El Vicepresidente Ulloa habló sobre la experiencia del Plan Trifinio, instancia integrada por El Salvador, Guatemala y Honduras, que promueve una visión compartida para la gestión de los recursos naturales y, particularmente, del agua, reconociendo que las cuencas, ríos y acuíferos trascienden las fronteras nacionales y requieren mecanismos conjuntos de planificación, coordinación y gobernanza.

El Vicepresidente de la República, @fulloa51, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, (CTPT), participó en el Diálogo Regional de Políticas de Agua y Saneamiento 2026: “Entre escasez y abundancia: soluciones para la resiliencia hídrica”, desarrollado en Montevideo, Uruguay. Un espacio de alto nivel orientado a compartir soluciones frente a los desafíos que representa el estrés hídrico en América Latina y el Caribe. — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026

Asimismo, agradeció a las autoridades y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el acompañamiento brindado a El Salvador y, particularmente, por el respaldo a diferentes iniciativas impulsadas desde la CTPT, destacando la importancia de la cooperación multilateral para fortalecer la resiliencia hídrica, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades.

Entre 2020 y 2026, la Región Trifinio consolidó una agenda de seguridad hídrica que comprende:

82 sistemas de cosecha de agua, captación o almacenamiento, 52 sistemas de cosecha de agua para producción agrícola y 7 reservorios para riego productivo.

Soluciones para captación de agua de techos, destinadas a actividades agrícolas, pecuarias y de piscicultura.

Tratamiento, reutilización y manejo eficiente del agua en 647 hectáreas de producción cafetalera, beneficiando a 2,810 personas y alcanzando reducciones de hasta 75 % en el consumo de agua.

Formación y asistencia técnica para la protección de fuentes.

Cooperación por US$6 millones para la gestión de acuíferos y subcuencas transfronterizas.

Finalmente, el Vicemandatario se refirió a la estrategia impulsada por El Salvador para movilizar recursos hacia la conservación ambiental, destacando la conversión de deuda concretada en octubre de 2024 por US$1,031 millones, cuyos ahorros, superiores a US$352 millones, están destinados al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa, administrado por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) y Catholic Relief Services (CRS), a través del programa “Somos Río Lempa”.

La participación de El Salvador en este encuentro reafirmó el compromiso de continuar promoviendo una gestión integral del recurso hídrico, impulsando las alianzas regionales y multilaterales para avanzar hacia territorios más resilientes y garantizar la disponibilidad y protección del agua para las próximas generaciones. En la sesión participó el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina.

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