Sucesos
Abandonan motocicleta tras choque
Desde tempranas horas de este martes, una motocicleta abandonada llamó la atención de automovilistas que transitaban por la avenida Jerusalén, en las inmediaciones del Parque Bicentenario, en dirección al redondel Masferrer.
Autoridades reportaron que en la zona había indicios de que la motocicleta habría chocado contra un bolardo de concreto, ubicado para impedir la circulación por el hombro de la vía.
Preliminarmente se desconoce la identidad del propietario, ya que la motocicleta no contaba con placas de identificación.
Principal
El amor de los abuelos se roba las miradas en desfile de Primera Infancia
Una abuelita se convirtió en protagonista de la jornada durante el desfile de Primera Infancia en el marco de las celebraciones de la independencia patria, al acompañar a su nieto durante todo el recorrido.
La imagen, que rápidamente se difundió en redes sociales, muestra la dedicación y el amor incondicional que los abuelos brindan a sus nietos, reforzando la importancia del apoyo familiar en actividades cívicas y recreativas.
Aunque no se conoce el lugar exacto donde fue tomada la fotografía, los internautas destacaron la ternura del gesto y el vínculo especial entre la abuelita y su pequeño, recordando que el acompañamiento familiar es clave para la felicidad y desarrollo de los niños.
Sucesos
Él era Franklin Cortez, motociclista que perdió la vida en fatal accidente en Chalatenango
Franklin Cortez, originario del distrito de Nueva Concepción, perdió la vida tras un accidente ocurrido en la carretera Troncal del Norte, en la zona conocida como Aposentos, en la jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentaron en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la responsabilidad del conductor de una rastra involucrada en el hecho.
Hasta el momento se desconoce si el exceso de velocidad fue la causa del accidente.
Principal
VIDEOS | Diputada Claudia Ortiz enfrenta rechazo durante evento en Maryland por su postura crítica al Gobierno
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue recibida con un ambiente hostil durante un evento en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes corearon la consigna: “¡Libérenlos ya!”, en rechazo a su postura crítica hacia las políticas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
🚨 ¡VERGÜENZA EN MARYLAND! 🚨
Claudia Ortiz se subió al escenario creyendo que la diáspora la iba a ovacionar… pero lo único que recibió fue una bofetada de realidad. 📢 En su propia cara le gritaron: “¡Libérenlo ya!” y nadie, absolutamente NADIE, la apoyó. 😳 Lo que iba a ser… pic.twitter.com/iKDUPv8ZE3
— Marcelino Aguilar (@MARCELINOMXES) September 8, 2025
Ortiz, conocida por su oposición a la estrategia gubernamental contra las pandillas, no cuenta con apoyos políticos significativos en El Salvador. Su visita a Estados Unidos evidenció la falta de simpatía entre la diáspora salvadoreña, que en su mayoría respalda las medidas de seguridad implementadas en el país.
El incidente refleja un distanciamiento de la legisladora con sectores que perciben la actual gestión como un cambio decisivo frente a la criminalidad. Tras su discurso, al notar la falta de respaldo del público, Ortiz intentó bailar, pero continuó recibiendo críticas por su participación.
#CRONIO La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, enfrentó un ambiente hostil durante su gira en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes rechazaron su postura crítica al Gobierno y a las políticas de seguridad.
Tras su discurso, al notar la falta de apoyo del público, intentó… https://t.co/GcaHMx4FCx
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2025