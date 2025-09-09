Abandonan motocicleta tras choque

La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, fue recibida con un ambiente hostil durante un evento en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes corearon la consigna: “¡Libérenlos ya!”, en rechazo a su postura crítica hacia las políticas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

🚨 ¡VERGÜENZA EN MARYLAND! 🚨

Claudia Ortiz se subió al escenario creyendo que la diáspora la iba a ovacionar… pero lo único que recibió fue una bofetada de realidad. 📢 En su propia cara le gritaron: “¡Libérenlo ya!” y nadie, absolutamente NADIE, la apoyó. 😳 Lo que iba a ser… pic.twitter.com/iKDUPv8ZE3 — Marcelino Aguilar (@MARCELINOMXES) September 8, 2025

Ortiz, conocida por su oposición a la estrategia gubernamental contra las pandillas, no cuenta con apoyos políticos significativos en El Salvador. Su visita a Estados Unidos evidenció la falta de simpatía entre la diáspora salvadoreña, que en su mayoría respalda las medidas de seguridad implementadas en el país.

El incidente refleja un distanciamiento de la legisladora con sectores que perciben la actual gestión como un cambio decisivo frente a la criminalidad. Tras su discurso, al notar la falta de respaldo del público, Ortiz intentó bailar, pero continuó recibiendo críticas por su participación.

#CRONIO La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, enfrentó un ambiente hostil durante su gira en Maryland, Estados Unidos, donde los asistentes rechazaron su postura crítica al Gobierno y a las políticas de seguridad. Tras su discurso, al notar la falta de apoyo del público, intentó… https://t.co/GcaHMx4FCx — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2025

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...