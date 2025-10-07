Nacionales
Socorristas rescatan a hombre que cayó en quebrada en San Jacinto
Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña participaron en el rescate de un hombre que cayó de manera accidental al fondo de una quebrada en la zona de San Jacinto, en San Salvador.
Utilizando técnicas especializadas de rescate vertical, los equipos descendieron hasta el lugar para asegurar la extracción de la víctima de manera segura.
Tras ser rescatado, la persona recibió atención prehospitalaria y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre y el estado de su salud.
Nacionales
Evacúan a adulto mayor en Acajutla tras colapsar el techo de su casa por lluvias
Equipos de la Fuerza Armada de El Salvador apoyaron en la evacuación de una persona de la tercera edad en la comunidad San Roque, en Acajutla, Sonsonate Oeste, luego de que el techo de su vivienda colapsara a causa de las lluvias.
La persona fue trasladada a un centro de resguardo, donde se garantizará su bienestar mientras las condiciones climáticas permitan su regreso seguro a casa.
Nacionales
Trágico derrumbe en Ciudad Delgado deja un fallecido
Un derrumbe ocurrido en la colonia Beatriz, sobre la calle principal y contiguo al sector conocido como La Pilona, en Ciudad Delgado, dejó como saldo una persona fallecida, según informaron las autoridades.
De acuerdo con el reporte oficial, la víctima quedó atrapada entre los escombros tras el colapso del terreno.
Equipos de rescate y emergencia se trasladaron de inmediato al lugar para recuperar el cuerpo y evaluar los daños ocasionados en la zona, mientras las autoridades mantienen vigilancia ante posibles riesgos adicionales.
#CRONIO #ADVERTENCIA 🚨 Una persona perdió la vida tras un derrumbe ocurrido en la colonia Beatriz, Ciudad Delgado. El hecho se registró en la zona conocida como La Pilona. Equipos de rescate trabajaron en la recuperación del cuerpo y evaluación de daños. pic.twitter.com/gc9DS2nv7r
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 7, 2025
Nacionales
El 80 % de hospitales públicos en El Salvador cuentan con pruebas para detectar cáncer de mama
El ministro de Salud, Francisco Alabí, informó que el 80 % de los centros asistenciales públicos del país cuentan con pruebas para detectar el cáncer de mama, las cuales están disponibles de forma gratuita para las pacientes, permitiendo diagnósticos tempranos.
Durante una entrevista en Frente a Frente, Alabí destacó que El Salvador mantiene uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina y cuenta con pruebas PCR para la detección temprana de cáncer cérvico uterino, fortaleciendo la prevención y ampliando la cobertura médica en todos los niveles del sistema de salud.
Además, señaló que la inteligencia artificial (IA) ya se utiliza en hospitales públicos para evaluar radiografías y exámenes de laboratorio, ofreciendo análisis rápidos y diagnósticos más precisos. “Vemos un país que pasó de estar totalmente de papel y lápiz a estar completamente digitalizado en todo el sistema de salud pública”, afirmó el funcionario.
Alabí aclaró que la IA no reemplaza a los médicos, sino que apoya en la detección temprana de enfermedades respiratorias, cardíacas y oncológicas, facilitando decisiones médicas basadas en evidencia.
El ministro también destacó que la digitalización del sistema de salud salvadoreño ha convertido al país en referente regional y asesor de la Organización Panamericana de la Salud en temas de modernización y tecnología sanitaria.