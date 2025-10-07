Jetset
Madre de Lamine Yamal genera polémica por evento exclusivo con entradas de 150 a 800 euros
Sheila Ebana, madre del joven delantero del FC Barcelona y la selección española, Lamine Yamal, anunció un evento en Londres que ha despertado tanto curiosidad como críticas. La velada se llevará a cabo el 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square, y las entradas tienen un costo que oscila entre 150 y 800 euros, dependiendo del paquete elegido.
Organizado por la empresa JEN C Events, el encuentro se promociona con el lema: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”. Cabe destacar que Lamine Yamal no asistirá, debido a que al día siguiente su equipo se enfrenta al Celta de Vigo.
El evento ofrece distintas modalidades: la entrada más económica incluye un menú de tres platos y una copa de champán; la Silver Ticket añade una botella de vino en la mesa; mientras que el paquete VIP de 800 euros garantiza mesa preferente, barra libre, champán de bienvenida y fotografía junto a Ebana. La agenda contempla cóctel, cena, música en vivo y DJ hasta las 23:00 horas, con un aforo limitado a 400 personas mayores de 18 años.
La iniciativa ha generado polémica en medios y redes sociales, cuestionando el alto costo de los boletos y la motivación detrás del evento. Mientras algunos defienden que se trata de una madre buscando aprovechar la fama de su hijo de manera legítima, otros critican que sea un ejemplo de cómo el entorno de ciertos jugadores monetiza su notoriedad.
A sus 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como una de las mayores promesas del fútbol europeo, con su carrera en el Barcelona y la selección española acaparando la atención mediática. La controversia alrededor de su familia no es nueva; recientemente, su padre, Mounir Nasraoui, expresó públicamente su frustración tras la ceremonia del Balón de Oro, señalando que consideraba que el premio debería haber sido para su hijo, calificando el resultado como un “daño moral”.
Este evento pone de relieve cómo la fama de jóvenes talentos deportivos puede generar iniciativas comerciales polémicas, así como debates sobre la ética de aprovechar la notoriedad familiar en el ámbito público.
Jetset
Bad Bunny interpreta a Kiko en homenaje a El Chavo del 8 y causa sensación
El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores este sábado con una aparición en el programa estadounidense Saturday Night Live (SNL), donde interpretó a Kiko, uno de los icónicos personajes de la serie El Chavo del 8, creada por Roberto Gómez Bolaños.
El artista boricua compartió escenario con otros actores, recreando varios personajes de la famosa comedia mexicana, en un segmento que causó revuelo entre los televidentes.
SNL es un programa de comedia estadounidense conocido por sus sketches variados y por contar con invitados especiales de renombre internacional.
La participación de Bad Bunny ocurre en medio de críticas de sectores republicanos tras su confirmación para actuar en el Super Bowl 2026, quienes incluso han amenazado con medidas contra migrantes en respuesta a su presentación.
Jetset
«31 Minutos» sorprende con su primer Tiny Desk en YouTube
La icónica serie chilena «31 Minutos» combinó creatividad, humor blanco y calidad musical en su primera participación en el Tiny Desk, presentada oficialmente este lunes a través de plataformas digitales y YouTube.
Con un show de poco más de 20 minutos, el programa presentó temas como «Equilibrio Espiritual», «Mi Muñeca Me Habló», «Bailan Sin César», «Objeción Denegada» y «Yo Nunca Vi Televisión», interpretados por sus clásicas marionetas, incluyendo a Tulio Triviño, Patana Tufiño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harris.
El elenco agradeció la oportunidad a través de sus redes sociales, destacando la emoción de participar en uno de los escenarios más prestigiosos para cualquier artista. «Estamos infinitamente orgullosos y agradecidos de todos los que nos enviaron su buena onda para convertir esto en una verdadera efeméride treintayunminutera», expresaron.
Estrenado en 2003 en Chile y posteriormente transmitido por Nickelodeon, «31 Minutos» ha conquistado a varias generaciones en América Latina y mantiene su vigencia gracias a presentaciones memorables, como su participación en el Festival de Viña del Mar 2013.
El Tiny Desk es un formato de conciertos en vivo y semi acústicos, realizado en un espacio de oficina decorado, que ha recibido a artistas internacionales como Bad Bunny, Taylor Swift y Adele, convirtiéndose en una de las producciones musicales más vistas en YouTube.
Jetset
Guns N’ Roses hizo un show histórico en el «Mágico»
La noche del sábado quedó marcada en la memoria de miles de salvadoreños. Guns N’ Roses volvió a pisar suelo cuscatleco después de 15 años y ofreció un concierto épico en el estadio Jorge “Mágico” González, donde Axl Rose, Slash y Duff McKagan encabezaron una jornada de puro rock que reunió a fanáticos de todas las edades.
Desde muy temprano en la mañana fans comenzaron a hacerse presente en los alreadedores de el «Mágico». A las 3:00 de la tarde abrieron puertas y a las 6:00 de la noche la banda salvadoreña Ran42K calentó el ambiente para darle paso a lo que todos estaban esperando.
La banda comenzó en punto de las 8:00 de la noche y desde el inicio, el público estalló en euforia al escuchar la canción que abrió el concierto que fue la mítica Welcome to the Jungle, que hizo saltar a todos los asistentes . Durante casi tres horas, la banda interpretó sus himnos más conocidos, entre ellos Sweet Child O’ Mine, November Rain, Dont Cry y Paradise City que hicieron cantar y emocionar a un estadio que estuvo casi lleno.
La química entre los músicos y la respuesta del público creó un ambiente único. Axl Rose mostró su voz, que ya no es la misma de los 80s pero que se escuchó en gran forma, Slash deslumbró con sus solos de guitarra y Duff McKagan aportó la fuerza característica en el bajo.
Familias enteras, jóvenes y adultos que han seguido a Guns N’ Roses desde sus inicios se unieron en una fiesta que demostró que la música de la banda trasciende generaciones. Incluso fans de Guatemala, Honduras y Nicaragua se hicieron presente en tierras salvadoreñas. Desde las gradas hasta la cancha, el estadio se convirtió en un coro masivo que no dejó de vibrar con cada tema.
Con un repertorio lleno de clásicos y una producción impecable en luces y sonido, Guns N’ Roses reafirmó por qué es considerada una de las bandas más importantes de la historia del rock. El concierto no solo fue una cita musical, sino un encuentro emocional que dejó a los asistentes con la certeza de haber vivido un momento histórico en la escena musical salvadoreña.