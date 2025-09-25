Nacionales
Se pronostican lluvias y tormentas eléctricas para este jueves en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente informó que este jueves no se esperan lluvias por la mañana; sin embargo, en horas de la tarde se prevén precipitaciones en municipios de la franja volcánica y en zonas cercanas a la cadena montañosa norte.
A partir del final de la tarde y durante la noche, las lluvias se intensificarán y se concentrarán en el norte, oriente, centro y la zona costera del país, con posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h.
El viento se mantendrá de 9 a 18 km/h a lo largo del día. Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido en el día y fresco durante la noche y madrugada. La principal influencia de estas condiciones será una vaguada en superficie en el flujo acelerado del este.
Judicial
Envían a juicio a Napoleón Duarte y familia por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Internacionales
El Salvador y Estados Unidos están alineados en la lucha contra el terrorismo
Los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos han consolidado su alianza en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, según destacaron analistas políticos, gracias a los acuerdos de cooperación alcanzados este año entre los presidentes Nayib Bukele y Donald Trump.
El politólogo Óscar Martínez Peñate afirmó que ambos mandatarios comparten la visión de combatir el crimen organizado y las pandillas, lo que ha permitido estrechar la cooperación bilateral en temas de seguridad.
En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio visitó El Salvador para establecer el acuerdo que facilitó la deportación de criminales hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde fueron recluidos miembros de la MS-13, la pandilla 18 y la organización criminal Tren de Aragua.
En marzo, Kristi Noem, secretaria de Seguridad de EE. UU., recorrió el Cecot y posteriormente firmó con el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, un memorándum de cooperación que actualiza la Alianza de Seguridad para la Ejecución de Fugitivos (SAFE), permitiendo el intercambio de antecedentes penales para evitar que delincuentes sean liberados en ambos países.
Como parte de esta colaboración, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de José Naún Jovel Cruz, miembro de la MS-13 deportado de Estados Unidos, quien será procesado por agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La cooperación se reforzó en abril, cuando el presidente Bukele sostuvo una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Durante el encuentro, el mandatario estadounidense elogió la política de seguridad salvadoreña y agradeció el apoyo de El Salvador en el confinamiento de criminales en el Cecot.
El especialista en administración pública Nelson Flores resaltó que la cooperación binacional ha permitido enfrentar sin tregua a pandillas, carteles de droga y grupos terroristas. Además, calificó de positivo que en la sede de la ONU, Trump reconociera públicamente a El Salvador como un aliado estratégico en la lucha contra el terrorismo.
Nacionales
Capturan a pandillero de la 18 en Soyapango tras denuncia ciudadana
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de José Alexander Orellana Vásquez, de 42 años, miembro de la pandilla 18, en Soyapango, San Salvador Este.
La detención fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Según las autoridades, el sujeto intentaba pasar desapercibido ocultando sus tatuajes alusivos a la pandilla con camisas de manga larga mientras permanecía en un carwash de la colonia Santa Eduviges.
Orellana Vásquez será remitido a las autoridades correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas.