Nacionales
Retiran bocinas de unidades del transporte colectivo y sancionan exceso de ruido
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.
Nacionales
Discusión tras partido de fútbol termina con dos lesionados y dos detenidos en Chalatenango
Luis Antonio Mancía Hernández, de 36 años de edad, y Jaime Ismael Guzmán Galdámez, de 21 años, fueron capturados luego de ser señalados como responsables de lesionar a otros dos hombres durante una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol.
El hecho se registró en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, mientras los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se informó que su condición de salud es estable.
Tras el incidente, junto con la Fuerza Armada se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron capturados en el mismo distrito.
Mancía Hernández y Guzmán Galdámez serán remitidos por el delito de lesiones.
Sucesos
Motociclista resulta lesionado tras siniestro vial en Ciudad Arce
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.