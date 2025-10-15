Nacionales
Rastra varada bloquea carretera entre Sonsonate y Santa Ana
El tráfico en la carretera que une los departamentos de Sonsonate y Santa Ana se detuvo por completo esta mañana debido a un accidente de una rastra.
El vehículo de carga quedó atravesado en una curva del kilómetro 58 tras chocar, aparentemente por un cálculo incorrecto de las dimensiones por parte del motorista, quien no pudo completar la maniobra.
Parte de la carga se derramó sobre la vía, mientras que el resto estuvo a punto de caer, por lo que los equipos de seguridad colocaron puntales y cuñas para estabilizarla.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
Nacionales
VIDEO | Conductor muere atrapado entre los hierros tras chocar con rastra en Guazapa
Un conductor perdió la vida de manera inmediata esta madrugada tras colisionar contra una rastra en el kilómetro 22 de la carretera Troncal del Norte, en el distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte.
El fuerte impacto dejó al cuerpo del automovilista atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo. Personal de Comandos de Salvamento empleó equipo hidráulico para recuperar el cadáver.
Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente.
Judicial
Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.
La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.
La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.
Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.
El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.
Nacionales
El Salvador suma más de mil días con cero homicidios durante la gestión del presidente Bukele
El martes 14 de octubre cerró sin homicidios en El Salvador, según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), alcanzando un total de 1,035 jornadas sin asesinatos durante la administración del presidente Nayib Bukele.
Entre el 1 de enero y el 14 de octubre de 2025, las autoridades contabilizan 237 días sin muertes violentas, destacando julio con 29 jornadas, seguido de agosto con 27, y octubre con 23 hasta la fecha.
Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, el país acumula 921 días sin homicidios. La medida, que ha sido prorrogada en 43 ocasiones —la última vigente hasta el 1 de noviembre—, busca mantener la seguridad y permitir a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada continuar con la captura de remanentes de pandillas.
De acuerdo con datos oficiales, durante este periodo las fuerzas de seguridad han capturado a más de 89,500 pandilleros, incluyendo cabecillas y colaboradores, quienes se encuentran recluidos en distintos centros penales, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y enfrentan procesos judiciales por agrupaciones ilícitas y otros delitos.