Presidente Nayib Bukele entrega 252 viviendas a personas afectados por tormentas tropicales

El Gabinete de Salud ampliado está preocupado por el número de casos registrados en las últimas horas por Covid-19 en El Salvador, los cuales rondan los 300 que se conocían a diario en los meses de junio y julio, que obligó al Gobierno a tomar algunas acciones para evitar contagios masivos de esa mortal enfermedad.

Ante esta situación las autoridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele insisten en que la población debe acatar todas las recomendaciones que da el Ministerio de Salud para evitar más contagios del SARS-Cov-2.

“Por favor cumplan las medidas, acaten las recomendaciones que damos para frenar el avance de la enfermedad’’, enfatizó el ministro de Salud, Francisco Alabi, quien a su vez insistió a la ciudadanía que eviten las aglomeraciones en lugares públicos.

“Por favor, en estas festividades navideñas y de fin de año no asistan a centros comerciales y no visiten a familiares de la tercera edad. Es como una medidas preventiva para no contagiarlos de Covid-19”, explicó el funcionario, quien dijo además que eso no quiere decir que nos olvidemos de ellos y que habría que estar en contante comunicación vía teléfono o con videos llamadas.

Por su parte, la comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, pidió a la población en general y a los empresarios a ser responsables ante la pandemia para no llevar a una crisis sanitaria como en otros países del mundo.

“Necesitamos el apoyo consciente de los propietarios de los restaurantes, de las unidades de transporte, pero sobre todo de los usuarios”, detalló Recinos.

Alabi lamentó que continúan con el bloqueo de parte de los diputados para combatir la pandemia. Las fracciones legislativas de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker del PDC han evitado aprobar fondos para que el Gobierno pueda atender la pandemia de Covid-19 que ha cobrado la vida de 1,242 personas.