Presidente Bukele anuncia que ya le fue presentado un plan para reactivación de la agricultura nacional

En la cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que ya le fue presentado el proyecto de Proyecto de Reactivación del Agro, que próximamente será presentado a todo el país.

Según el mandatario, uno de los objetivos que presenta este plan que la “ruralización del país”, que buscará mejorar calidad de vida a los salvadoreños que viven en el campo, y que este sector sea plenamente productivo para que la población no tenga que migrar a la ciudad o al extranjero, buscando prosperidad para su familia.

“En nuestras cabezas nos han grabado que el agro, que la agricultura, que el campo, donde no hay agua potable, no hay electricidad, donde no hay internet, donde las escuelas no sirven… pero la realidad que apostándole a la calidad de vida y que el campo sea realmente productivo, que la gente no tenga que emigrar a la ciudad o otros países” dijo el presidente Bukele.

Para el mandatario, la remodelación de la Escuela Nacional de Agricultura que lleva acabo el Gobierno, es vital dentro de esta etapa de reactivación y que mejorará el currículo educativo y de aplicación tecnológica, en el campo.

El mandatario lamentó las condiciones en que fue dejada dicha escuela por el gobierno anterior: “que tristeza fue ver cómo nos heredaron la escuela de agricultura, nosotros vamos a tener una Escuela de Agricultura que acorde a nuestros planes para la agricultura del país y la seguridad alimentaria”, afirmó.