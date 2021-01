Policía es asaltado en La Libertad por cinco delincuentes, llama al 911 y no lo atienden

Marcos (nombre protegido) es un policía que fue asaltado por cinco delincuentes en un municipio de La Libertad y al llamar al Sistema de Emergencias 911 no lo atendieron.

Criticó que es una vergüenza y una hipocrecía escuchar en los grupos de policías decir: “Cualquier cosa aquí estamos y nos apoyamos camaradas”.

El policía relató en un audio que la tarde del jueves 14 de enero lo interceptaron cinco sujetos en una zona de La Libertad. Uno andaba con machete, otro con bolsón, el tercero portaba una pistola y los otros dos con fusiles.

“Hablé las 6:18 de la tarde cuando logré escaparme de los sujetos. El 911 me hizo una enlazada y uno de los de despacho me acusó de que quizás yo estaba bolo y me cortaron la llamada”, explicó Marcos.

“En el camino encontré un equipo de la Policía y me dijeron que los iban a seguir… y en una vuelta se quedaron”, detalló Marcos.

“Hasta ahora no hay nadie… hice como más de 10 llamadas al 911 y ese es un asco estar pensando que como camaradas nos vamos apoyar”, se lamentó.

“Pude haber tenido la oportunidad de matar a un delincuente; pero a saber cuantos balazos me hubieran dado”.

Marcos ironizó de que si hubiese reaccionado al asalto, los sujetos lo habrían asesinado y entonces las autoridades hasta habrían mandado los helicópteros.

“Aquí anduvieran los jefes de la Policía y de forma hipócrita dando quizás hasta el pésame a mis familiares y cuando ni siquiera han reaccionado para ver donde fue la situación”, comentó.