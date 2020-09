PNC proporcionó seguridad a petición de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero

El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, acudió este miércoles a la comisión especial de la Asamblea que indaga sobre los hechos militares ocurridos el 9 de febrero, en los que participó también la Policía Nacional Civil.

Arriaza Chicas aclaró que no se giró ninguna orden de quitarle la seguridad a funcionarios ni de realizar acciones de hostigamiento, como lo quiso hacer ver el diputado Rodolfo Parker, del PDC.

“Como director les digo, no tuve el conocimiento ni mucho menos di instrucciones para andar persiguiendo funcionarios. Hay procedimientos para instalar y quitar seguridad a los funcionarios”, explicó.

#ComisiónEspecialAL | El @Director_PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, asiste esta tarde a una comisión especial de la @AsambleaSV para explicar el rol de la @PNCSV en la seguridad en el recinto legislativo el pasado 9 de febrero. pic.twitter.com/Rkx9C09vE7 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2020

Además, detalló que lo que pasó el día 8 de febrero fue una supervisión de la División de Protección a Personalidades Importantes. “Que hubo malos entendidos, esa es otra cuestión que habría que verificarla”, añadió ante las afirmaciones de los diputados.

Explicó que la institución no policial no se presta y no se prestará a realizar acciones de persecución de funcionarios y que el coronel César Reyes Dheming, exjefe de seguridad de la Asamblea, solicitó apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el interior del recinto legislativo por la aglomeración de personas.

El director de la PNC afirmó que la actuación de la institución fue basada en el marco de la legalidad, al reiterar la existencia de un convenio entre la PNC y la Asamblea, para proporcionar seguridad en las instalaciones de ese órgano.

Dicho convenio establece que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de los funcionarios y del recinto legislativo. “Lo vuelvo a recalcar: la actuación de la PNC fue de carácter profesional y a requerimiento del jefe de seguridad de la Asamblea. Nuestra actuación está basada en eso”, enfatizó.

De este modo, aclaró que la actuación de la PNC fue exclusivamente por la realización de un dispositivo de seguridad preventiva y de seguridad pública y que “las coyunturas se quieren ver de otra manera”.

#ComisiónEspecialAL | "Nosotros vinimos a garantizar el orden y la seguridad. En ningún momento vinimos con otra intención, ustedes lo pueden constatar en los videos", detalló el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, @Director_PNC, en la comisión especial sobre el 9 de febrero. pic.twitter.com/yyvMToaN2o — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2020

#ComisiónEspecialAL | En respuesta al diputado @JorgeSchafik, del @gpfmln, el @Director_PNC, Mauricio Arriaza Chicas dijo: "Se lo digo para su tranquilidad, señor diputado, no hubo ese tipo de instrucciones (quitar seguridad a diputados)". pic.twitter.com/sCT31tWhwk — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2020

#ComisiónEspecialAL | "La UMO entra a proteger y todo coordinado con el jefe de seguridad de la @AsambleaSV (coronel César Reyes Dheming)", reafirmó el @Director_PNC, Mauricio Arriaza Chicas, en la comisión especial legislativa. pic.twitter.com/GH0QlFtflY — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) September 16, 2020