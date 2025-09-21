Nacionales
PNC captura a hombre que mantenía privada de libertad a su pareja en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Juan Carlos Torrento González, de 50 años, acusado de mantener privada de libertad a su compañera de vida en un mesón de Ahuachapán.
La detención fue confirmada la noche del sábado, luego de que habitantes de la colonia Los Rivas, en Ashapuco, escucharan los gritos de auxilio de la víctima y alertaran a las autoridades.
Según la PNC, la mujer, de 28 años, permanecía encerrada bajo llave en un pequeño cuarto, sin acceso a alimentos y en condiciones insalubres.
El operativo permitió ubicar y detener al sospechoso en la 4ª Avenida Norte de Ahuachapán. La institución informó que será procesado por el delito de privación de libertad.
Nacionales
Autoridades capturan a conductor que provocó accidente que causó muerte de motociclista en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Stanley Bladimir Núñez Pinto, conductor de una rastra involucrado en un accidente de tránsito que dejó como resultado la muerte de un motociclista en Sonsonate.
El hecho ocurrió la tarde del sábado sobre el kilómetro 77 de la carretera que de Acajutla conduce hacia Sonsonate Oeste. De acuerdo con las autoridades, Núñez Pinto no respetó la prioridad de paso del motociclista, lo que provocó el impacto y el desenlace fatal.
La PNC informó que el detenido será remitido a los tribunales correspondientes para enfrentar un proceso judicial por el delito de homicidio culposo.
Nacionales
Septiembre acumula 15 días sin homicidios
Septiembre suma 15 días sin homicidios en El Salvador, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó a través de su cuenta de X que el sábado 20 de septiembre cerró sin asesinatos en todo el territorio nacional, manteniendo la tendencia de jornadas libres de violencia.
De acuerdo con el reporte, los días sin homicidios en lo que va del mes son: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19 y 20. En el acumulado de 2025, el país contabiliza 219 días sin muertes violentas.
Las estadísticas también destacan que meses anteriores registraron cifras históricas: 25 días sin homicidios en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 27 en agosto, sumando un total de 1,017 días sin asesinatos desde la implementación de las medidas de seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los constantes patrullajes de la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener un entorno de seguridad que coloca a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Nacionales
ANDA finaliza reparación del Sistema Zona Norte y anuncia restablecimiento gradual del servicio de agua
El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, confirmó este domingo la finalización de los trabajos de reparación en el Sistema Zona Norte, tras concluir exitosamente la fase de pruebas hidráulicas finales.
Arévalo explicó que esta etapa permitió verificar la estabilidad de la presión y el buen funcionamiento de la nueva infraestructura, lo que garantiza que el sistema opere de forma segura y sin fallas. El funcionario anunció que el restablecimiento del servicio de agua potable será progresivo durante este domingo y el lunes, a medida que las tuberías se llenen, priorizando las zonas más alejadas.
La intervención incluyó cinco fases: estabilización del terreno y adecuaciones eléctricas, retiro del tramo dañado, desmontaje de la antigua estructura de soporte, construcción de una nueva estructura e instalación de 48 pulgadas de tubería, y finalmente, las pruebas hidráulicas que confirmaron el éxito de la obra.
«Nuestro compromiso es restablecer el servicio lo más pronto posible, con seguridad y durabilidad para las familias salvadoreñas», reiteró Arévalo.