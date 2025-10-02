PNC captura a hombre por hurtar celulares en Hospital Zacamil

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos que atacaron a un automovilista en un tramo vial de San Salvador, luego de que este se negara a recibir el servicio de limpieza de parabrisas.

El hecho, ocurrido sobre la alameda Juan Pablo II y la calle Concepción, fue grabado en video y difundido en redes sociales como denuncia ciudadana, lo que permitió la pronta acción policial.

Los detenidos fueron identificados como David Alexander Ramírez Trujillo, de 21 años, y Miguel Ángel Montoya Ramírez, de 19, quienes serán procesados por el delito de resistencia.

Según la PNC, ambos se dedicaban a limpiar parabrisas en distintos puntos de la capital.

