Nacionales
PNC detiene a dos hombres por tráfico de droga en Chalatenango
Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) mientras transportaban varios paquetes de droga en un sector del departamento de Chalatenango.
Los detenidos fueron identificados como David Ernesto García Ortiz, de 26 años, y Gustavo Nahúm Mejía Alberto, de 30. La detención se realizó durante un control vehicular en la carretera que conecta San Isidro Labrador con San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango Sur.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una porción mediana de droga, un teléfono celular y dinero en efectivo. Ambos serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
PNC captura a dos limpiaparabrisas por agredir a conductor en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos sujetos que atacaron a un automovilista en un tramo vial de San Salvador, luego de que este se negara a recibir el servicio de limpieza de parabrisas.
El hecho, ocurrido sobre la alameda Juan Pablo II y la calle Concepción, fue grabado en video y difundido en redes sociales como denuncia ciudadana, lo que permitió la pronta acción policial.
Los detenidos fueron identificados como David Alexander Ramírez Trujillo, de 21 años, y Miguel Ángel Montoya Ramírez, de 19, quienes serán procesados por el delito de resistencia.
Según la PNC, ambos se dedicaban a limpiar parabrisas en distintos puntos de la capital.
Nacionales
Capturan en La Libertad a miembro de la MS13 señalado como fundador de clicas en la zona
Elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) capturaron en La Libertad a José Cayetano Galdámez Alas, perfilado como miembro activo de la pandilla MS13 con el grado de homeboy.
La detención fue confirmada por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, quien indicó que el sujeto posee antecedentes por lesiones, violación y agrupaciones ilícitas.
El arresto se realizó en la Lotificación Santa Rosita, cantón Santa Rosa, en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad Norte. Según las autoridades, Galdámez Alas está perfilado como uno de los fundadores de estructuras criminales en ese sector del país.
Nacionales
Mined reconoce a 15 centros educativos en primera Premiación de Bandas Estudiantiles 2025
El Ministerio de Educación (Mined) galardonó a 15 instituciones públicas y privadas que destacaron en el Desfile de Independencia del pasado 15 de septiembre, en la primera edición de la Premiación de Bandas Estudiantiles 2025.
Las bandas fueron reconocidas por su talento, disciplina, creatividad y fervor cívico. El proceso de selección estuvo a cargo de tres jueces del Ministerio de Cultura, quienes evaluaron la ejecución musical, entusiasmo, coreografía y armonía en la presentación de uniformes, accesorios, colores y formación.
El primer lugar fue otorgado al Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), que recibió $100,000 en instrumentos musicales. La ministra de Educación, Karla Trigueros, entregó el reconocimiento.
En sus redes sociales, el Mined felicitó a las instituciones ganadoras por “demostrar su talento, disciplina y creatividad en cada una de sus presentaciones”.