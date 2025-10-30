Nacionales
PNC captura a dos conductores ebrios provocan accidente de tránsito
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 48½ de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el distrito de Santiago Nonualco, departamento de La Paz Centro. Según la Policía Nacional Civil, ambos conductores involucrados manejaban bajo los efectos del alcohol.
Los detenidos fueron identificados como José Daniel Herrera Alvarado, de 43 años, quien presentaba 146° de alcohol, y Jorge Milton Vilches Rafaeleano, con 13°. Ambos serán remitidos por el delito de conducción peligrosa.
Nacionales
Joven es detenido por golpear a su madre con un palo en Cuscatancingo
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de William Alexander Reyes Guerra, de 24 años, acusado de agredir a su madre con un palo en la cabeza, hecho ocurrido en la urbanización Ciudad Futura, fase II, en Cuscatancingo, San Salvador Centro.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas.
Según las autoridades, el detenido será remitido por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.
Nacionales
Accidente en carretera al Puerto de La Libertad deja un niño de 2 años lesionado
Un niño de 2 años sufrió lesiones en un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 28 de la carretera al Puerto de La Libertad, a la altura de la entrada a la montaña acuática, según reportaron las autoridades de Tránsito.
El percance se produjo cuando un camioncito se salió de la vía y chocó contra un paredón. Comandos de Salvamento acudieron al lugar, estabilizaron al menor y lo trasladaron a un centro de salud para recibir atención médica.
Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar responsabilidades.
Nacionales
Dos perritos en abandono son rescatados en operativo de limpieza en San Salvador
Durante un operativo de limpieza en Casa Quiñónez, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, el personal de Desechos Sólidos de la Alcaldía encontró a dos perros en condición de abandono.
Se trata de un par de cachorros de aproximadamente dos meses de edad que aparentemente fueron dejados en el lugar por desconocidos.
Las autoridades municipales informaron que los animales serán trasladados a una veterinaria, donde recibirán atención médica y cuidados necesarios para garantizar su bienestar.