Nacionales
PNC captura a conductor ebrio tras accidente en Ciudad Delgado
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de Enoc Esaú Ayala Gutiérrez, de 43 años, señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 17 de agosto en el kilómetro 7 ½ de la carretera Troncal del Norte, en Ciudad Delgado, San Salvador.
Según las autoridades, al realizarle la prueba de alcotest, Ayala Gutiérrez presentó 263 grados de alcohol en sangre. El detenido será procesado por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.
El accidente se registró cuando una joven, que caminaba con un bebé en brazos a la orilla de la carretera, fue embestida por el vehículo. La víctima aseguró que el automóvil se salió de la vía e impactó contra ella.
Economia
Precios de combustibles registran baja de hasta $0.05 a partir de mañana
El precio del galón de gasolina y diésel registrará una reducción de entre $0.04 y $0.05 a nivel nacional durante la quincena del 19 de agosto al 1 de septiembre, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
El galón de gasolina especial mantendrá su valor, costando $3.80 en la zona central, $3.81 en el occidente y $3.84 en el oriente del país. La gasolina regular disminuirá $0.04, con precios de $3.51 en el centro, $3.52 en el occidente y $3.55 en el oriente. Por su parte, el diésel bajará $0.05, costando $3.29, $3.30 y $3.34, respectivamente.
La DGEHM atribuyó la baja a factores internacionales, como el aumento en las reservas de petróleo en Estados Unidos, reportado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), y el incremento de 547,000 barriles diarios de producción de la OPEP para septiembre. También influyen las expectativas de un acuerdo de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la reunión de los presidentes de ambos países.
Los precios incluyen impuestos vigentes y contribuciones como Cotrans, FEFE e IEC. Además, la DGEHM aseguró que se han reforzado las inspecciones en estaciones de servicio para garantizar la cantidad y calidad de los combustibles, protegiendo así los derechos de los consumidores.
“En caso de incumplimientos a la ley, las empresas se exponen a sanciones, asegurando que los salvadoreños obtengan los máximos beneficios por su compra y puedan elegir la gasolinera que les brinde el mejor servicio”, destacó la institución en un comunicado.
Nacionales
El Salvador registra 17 días sin homicidios en agosto
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el pasado domingo 17 de agosto finalizó sin homicidios en El Salvador, sumando 17 jornadas sin asesinatos en lo que va del mes.
Según las estadísticas oficiales, en lo que va del 2025 se contabilizan 192 días sin homicidios, cifra que refleja la continuidad de la tendencia a la baja en la violencia en el país. Estos días se distribuyen a lo largo del año: 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 15 en agosto.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Desde el inicio de su mandato en 2019, El Salvador ha registrado 990 días sin homicidios, de los cuales 876 corresponden al periodo del régimen de excepción.
El promedio diario de homicidios también muestra una disminución: durante los primeros siete meses de 2025, se registró un promedio de 0.19 asesinatos por día, menor al 0.30 diario de cierre de 2024, el año más seguro en la historia del país.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para este lunes en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó que este lunes el territorio salvadoreño estará bajo la influencia de una vaguada y de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), lo que generará lluvias y tormentas en distintos puntos del país.
Durante la mañana, se espera cielo nublado con lluvias dispersas en la zona costera y algunas precipitaciones puntuales en las cordilleras volcánicas. El viento soplará del este entre 10 y 20 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente fresco.
En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cadena montañosa norte y cordillera volcánica, con lluvias y tormentas dispersas concentradas principalmente en los departamentos de Morazán y La Unión. Los vientos del sur y este se mantendrán entre 10 y 20 km/h y el ambiente será cálido.
Por la noche, el cielo se mantendrá nublado con lluvias y tormentas en la zona central y oriental, especialmente en los departamentos cercanos al Golfo de Fonseca. El viento soplará del noreste y este con velocidades de 10 a 20 km/h, mientras el ambiente volverá a ser fresco.