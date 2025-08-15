PNC captura a cinco sujetos tras denuncias por disparos al aire en Sonsonate

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el jueves 14 de agosto cerró con cero homicidios en todo el país, sumando 12 jornadas sin asesinatos en la primera mitad de agosto de 2025.

Estos días se suman a los 29 reportados en julio, las 25 jornadas de junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 188 días sin homicidios en lo que va del año.

Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 986 días sin homicidios, de los cuales 872 corresponden al régimen de excepción vigente en el país.

Las autoridades destacan que estas cifras consolidan a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental y reflejan los resultados del régimen de excepción y el Plan Control Territorial implementados por el gobierno.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...