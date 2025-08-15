Nacionales
Autoridades desarticulan estructura dedicada a vender droga en diferentes puntos del país
La madrugada de este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) giró 36 órdenes de captura que fueron ejecutadas en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) contra presuntos integrantes de una estructura dedicada a la venta de droga tipo “cristal”, vinculada a las metanfetaminas.
Entre los detenidos figuran Luis Fernando Mercado, José Fernando Gómez, Humberto Antonio Rodríguez, Guillermo Eduardo Zelaya Aragón, Diego Armando González Tejada, Carlos Manuel Landaverde Zeledón y Karen Xiomara Delgado Zepeda.
A los capturados se les imputan los delitos de tráfico ilícito, proposición y conspiración para cometer tráfico ilícito, así como agrupaciones ilícitas. Según las investigaciones, la red viajaba hasta la frontera con Guatemala para trasladar la droga y distribuirla en las zonas donde residían o tenían negocios.
La FGR detalló que Luis Fernando Mercado utilizaba su negocio de venta de cervezas, ubicado en el centro de San Salvador, como fachada para la distribución de estupefacientes, realizando incluso entregas a domicilio.
Nacionales
El Salvador registra otro día sin homicidios en agosto, según PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el jueves 14 de agosto cerró con cero homicidios en todo el país, sumando 12 jornadas sin asesinatos en la primera mitad de agosto de 2025.
Estos días se suman a los 29 reportados en julio, las 25 jornadas de junio, mayo y abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero, para un total de 188 días sin homicidios en lo que va del año.
Durante la gestión del presidente Nayib Bukele, se contabilizan 986 días sin homicidios, de los cuales 872 corresponden al régimen de excepción vigente en el país.
Las autoridades destacan que estas cifras consolidan a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental y reflejan los resultados del régimen de excepción y el Plan Control Territorial implementados por el gobierno.
Nacionales
PNC captura a cinco sujetos tras denuncias por disparos al aire en Sonsonate
Cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) en el cantón Punta Remedios, Acajutla, Sonsonate, luego de que ciudadanos alertaran sobre disparos al aire en la zona.
Entre los arrestados figura Raúl Ernesto López García, de 24 años, quien será procesado por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y disparos al aire.
Ramón Vladimir Cruz Cortez, de 35 años, fue detenido por conducción peligrosa de vehículo automotor, tras resultar positivo en un alcotest con 138 grados de alcohol.
Los otros tres capturados, Daniel Ernesto González Ramírez (35), Luis Alberto Barrera Villanueva (33) y Jimmy Alexander Castillo Cerritos (38), enfrentarán cargos por el delito de resistencia, informó la PNC.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 178 mil gramos de droga incautada en Santa Ana y San Salvador
En un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria llevaron a cabo la destrucción de droga valorada en $10,442.86, correspondiente a 19 casos de incautación registrados en distintos puntos de Santa Ana y San Salvador.
En total, fueron eliminados 172,759 gramos de cocaína y 5,350.62 gramos de marihuana, decomisados en diversos procedimientos contra el narcotráfico.
Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos continuos para combatir el tráfico ilícito de drogas en el país y garantizar la seguridad ciudadana.