Persistirán lluvias y tormentas en gran parte del país durante este viernes

El Ministerio de Medio Ambiente informó que las lluvias continuarán afectando varias zonas del país a lo largo de este jueves.

Durante la madrugada, se mantendrán precipitaciones en la franja costera y sectores del centro y oriente. En horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y el occidente, con lluvias cercanas al mediodía.

Por la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la zona norte y sobre la cordillera volcánica, con mayor énfasis en el centro y occidente, incluyendo áreas como Santa Ana, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Sonsonate y Ahuachapán. Hacia el final de la tarde, las lluvias se desplazarán hacia la zona oriental.

Durante la noche, continuarán las precipitaciones y tormentas en la zona costera, centro y oriente del país.

Los vientos se mantendrán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h durante las tormentas.

Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de vaguadas, mientras que una onda tropical se ha disipado, dejando inestabilidad en el territorio nacional.

