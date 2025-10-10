Nacionales
El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de octubre, según la PNC
El Salvador cerró el jueves 9 de octubre sin registrar homicidios, de acuerdo con las estadísticas publicadas por la Policía Nacional Civil (PNC) este viernes por la mañana.
Con esta jornada, el país acumula seis días sin muertes a causa de la violencia en lo que va de octubre y 232 días sin homicidios en lo transcurrido de 2025.
Según el desglose oficial, los días sin asesinatos se distribuyen en: seis en octubre, 23 en septiembre, 27 en agosto, 29 en julio, 25 en junio, 25 en mayo, 25 en abril, 22 en marzo, 26 en febrero y 25 en enero.
Las autoridades atribuyen estos resultados a la continuidad de las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Desde el inicio de la gestión presidencial en 2019, la PNC contabiliza 1,031 días sin homicidios, de los cuales 916 corresponden al periodo bajo el régimen de excepción.
Persistirán lluvias y tormentas en gran parte del país durante este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente informó que las lluvias continuarán afectando varias zonas del país a lo largo de este jueves.
Durante la madrugada, se mantendrán precipitaciones en la franja costera y sectores del centro y oriente. En horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado sobre la cordillera volcánica y el occidente, con lluvias cercanas al mediodía.
Por la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la zona norte y sobre la cordillera volcánica, con mayor énfasis en el centro y occidente, incluyendo áreas como Santa Ana, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Sonsonate y Ahuachapán. Hacia el final de la tarde, las lluvias se desplazarán hacia la zona oriental.
Durante la noche, continuarán las precipitaciones y tormentas en la zona costera, centro y oriente del país.
Los vientos se mantendrán entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h durante las tormentas.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la presencia de vaguadas, mientras que una onda tropical se ha disipado, dejando inestabilidad en el territorio nacional.
Autoridades desarticulan estructura de narcotráfico que operaba entre Ahuachapán y Santa Ana
En un nuevo esfuerzo conjunto, la Fiscalía y la PNC han desarticulado otra estructura dedicada a la distribución de drogas en diferentes sectores de Ahuachapán y Santa Ana.
- Dionisio Alberto Pérez Pérez
- Luis Antonio Pineda Ruano
- David Emmanuel Contreras Henríquez
- Francisco Humberto Castillo Mirón
- Salvador Antonio Cruz Palacios
- Carmina Griselda Chávez Monterrosa
Las autoridades realizaron allanamiento en varios inmuebles ubicados en Santa Ana Centro y Ahuachapán Norte, logrando incautar diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, celulares y vehículos.
Judicial
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.