Para este miércoles se esperan lluvias y tormentas por influencia de onda tropical

El cielo permanecerá poco nublado durante la mañana de este miércoles en la mayor parte del territorio nacional, sin probabilidad de lluvias, informó el Ministerio de Medio Ambiente.

Para el mediodía se prevé un incremento de nubosidad en zonas altas, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado en la cordillera volcánica y en la zona norte. Entre mediados y finales de la tarde se esperan lluvias y tormentas en el nororiente del país y en la cordillera volcánica, especialmente en el tramo del Bálsamo y la sierra de Tecapa–Chinameca.

Durante la noche se pronostican lluvias y tormentas de fuerte intensidad que se desplazarán desde la zona nororiental y el departamento de La Unión hacia el resto del país, con énfasis en la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel centro, San Vicente, Usulután, Zacatecoluca y sus alrededores.

Los vientos soplarán del noreste y este por la mañana, noche y madrugada, y variarán del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 25 km/h. En el desarrollo de las tormentas podrían registrarse ráfagas que superen los 45 km/h.

El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y el apoyo de sistemas en niveles medios y altos de la troposfera.

