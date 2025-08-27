Nacionales
Para este miércoles se esperan lluvias y tormentas por influencia de onda tropical
El cielo permanecerá poco nublado durante la mañana de este miércoles en la mayor parte del territorio nacional, sin probabilidad de lluvias, informó el Ministerio de Medio Ambiente.
Para el mediodía se prevé un incremento de nubosidad en zonas altas, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado en la cordillera volcánica y en la zona norte. Entre mediados y finales de la tarde se esperan lluvias y tormentas en el nororiente del país y en la cordillera volcánica, especialmente en el tramo del Bálsamo y la sierra de Tecapa–Chinameca.
Durante la noche se pronostican lluvias y tormentas de fuerte intensidad que se desplazarán desde la zona nororiental y el departamento de La Unión hacia el resto del país, con énfasis en la zona central y oriental, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador, San Miguel centro, San Vicente, Usulután, Zacatecoluca y sus alrededores.
Los vientos soplarán del noreste y este por la mañana, noche y madrugada, y variarán del sureste al suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 25 km/h. En el desarrollo de las tormentas podrían registrarse ráfagas que superen los 45 km/h.
El ambiente se mantendrá muy cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el paso de una onda tropical y el apoyo de sistemas en niveles medios y altos de la troposfera.
Motociclista ebrio provoca accidente en Santiago de María, Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que Wilber Alejandro Serrano Flores, de 25 años, es señalado como responsable de un accidente de tránsito ocurrido en dicha zona.
Según el reporte policial, Serrano Flores, conduciendo su motocicleta, invadió el carril contrario y colisionó contra un bus de la ruta 362. Al ser sometido a la prueba de alcotest, el resultado arrojó 235° de alcohol en su organismo.
El motociclista será remitido por el delito de conducción peligrosa, mientras las autoridades continúan con las investigaciones sobre el incidente.
Accidente en San Martín deja a hombre atrapado entre los hierros retorcidos de su vehículo
Elementos de Cruz Verde del distrito de San Martín atendieron un accidente de tránsito ocurrido sobre el kilómetro 13 de la Carretera Panamericana, frente al Centro Comercial El Encuentro «San Martín».
Según el reporte, un vehículo tipo pickup impactó contra la parte trasera de una rastra, dejando a un hombre atrapado entre los hierros retorcidos del automotor.
Los socorristas lograron liberar a la víctima, quien fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el accidente.
Vehículo choca y explota en puente El Papalón, San Miguel, dejando un fallecido
Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba explotara tras un accidente de tránsito en el puente El Papalón, sobre el bypass de San Miguel.
Bomberos que acudieron al lugar confirmaron que el automotor se incendió en su totalidad, y la víctima quedó atrapada en el interior del vehículo.
Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar cómo se produjo este incidente.