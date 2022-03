Pandilleros son detenidos por intentar ultimar a testigo en San Miguel

Después de un calvario judicial que duró más de ocho años para el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, el Tribunal confirmó su sobreseimiento definitivo.

El Tribunal de Segunda Instancia en materia penal que tenía a cargo resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado René Alberto Medrano, quien se presentaba como supuesto apoderado de las Sociedades extranjeras CINDESOL, INC. y TRADESAL, INC (ambas de nacionalidad de Barbados) y del canadiense Franco Pacetti; resolvió confirmar el Sobreseimiento Definitivo que había sido dictado previamente a favor de Enrique Rais por el Juzgado 14º de Paz de la capital, a inicios del año 2021.

Rais fue acusado fraudulentamente, por el delito de administración fraudulenta en la empresa MIDES (principal gestora del tratamiento de la basura en el país) por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti alegando que existía una deuda a su favor, por la venta de las acciones de MIDES. Desde el principio, Rais sostuvo que esa supuesta deuda no existía y que se trataba de un intento de extorsión de los canadienses, señalados de tener vínculos con la mafia ítalo-canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes coludidos con ex abogados que se aprovecharon de su posición en las empresas de Rais, le exigieron a este último un pago extra por $25 millones de dólares bajo amenaza que de no aceptar se vería perjudicado, pues activarían procesos penales en su contra y de su familia. ( el contrato de venta de las acciones en el año 2004 fue de US. $ 11 millones de dólares), luego al ver el enorme crecimiento de la empresa, le exigieron un pago adicional de US $ 25 millones.

Tanto Matteo Pasquale como Franco Pacetti, se encuentran prófugos de la justicia, ya que han sido declarados rebeldes y con órdenes de captura por los delitos de Extorsión y apropiación o retención indebida en perjuicio de Enrique Rais. Además acumulan otras órdenes de detención (al menos tres más) en El Salvador, por hechos relacionados con la falsificación de documentos y por realizar denuncias calumniosas en contra del empresario suizo-salvadoreño.

Un caso fabricado fraudulentamente que ha llevado 8 años reparar.

El Tribunal Penal cuando confirma la absolución a favor de Rais, también reconoce el manejo fraudulento realizado por las supuestas víctimas y quienes se presentaban como sus apoderados judiciales en distintas instancias e instituciones; principalmente lo hace al verificar que durante más de ocho años ni las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL INC, como tampoco Franco Pacetti, pudieron comprobar con base a la legislación mercantil su calidad de socios en las empresas que señalaban de cometer administración fraudulenta. Por consecuencia, el abogado René Alberto Medrano jamás tuvo la calidad procesal para ser considerado apoderado judicial al no existir víctimas. Pese a esta situación por más de 8 años ha estado presentando escritos y recursos infundados que prolongaron injustamente la situación legal de Rais. El Tribunal de hecho ha calificado sus argumentos como una “falacia” que carecía de sustentos jurídicos y se basó en meras especulaciones.

Consultado al respecto el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de Enrique Rais, manifestó que: “La resolución que confirma el sobreseimiento definitivo a favor de mi cliente, además de ser una victoria judicial, también reitera el cumplimiento que se está haciendo a lo ordenado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, de poner fin a los procesos que materializaron la persecución penal que ilegalmente realizó el ex fiscal general Douglas Meléndez contra el Sr. Rais”

También añadió que: “Este fallo además confirma la litigación fraudulenta que ha estado ejerciendo el abogado René Medrano, misma que denunciamos previamente ante la Ex jefa de la sección de investigación profesional (recientemente destituida) y quien rechazó la denuncia sin ocuparse de evaluar el fondo, cuyos presupuestos quedan ahora confirmados; motivo por el que también procederemos a presentar contra la ex funcionaria, denuncia por la posible comisión del delito de actos arbitrarios. Y actuaremos de inmediato si el abogado continúa tratando de dilatar el proceso con más recursos infundados, pues nuestro cliente ha sufrido ya ocho años de una acción ilegal y calumniosa”

Es la segunda vez que Enrique Rais demuestra la inexistencia de las acusaciones.

El abogado Miranda Rubio también resaltó que esta es la segunda vez que Rais demuestra en el sistema judicial el fraude de acusaciones en su contra, pues en primera instancia obtuvo la absolución ante el Ministerio Público Suizo donde se defendió de la misma acusación presentada por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, comprobándose la inexistencia de los hechos denunciados e inclusive por esta causa el Estado Suizo indemnizó económicamente a Enrique Rais, por haberle abierto una investigación por hechos calumniosos.

En el caso de El Salvador, con la confirmación del sobreseimiento definitivo el caso queda cerrado; aunque todavía queda pendiente un proceso penal por los mismos hechos que René Alberto Medrano siempre como abogado de las supuestas víctimas CINDESOL INC y TRADESAL INC, promueve ante el Juzgado 3º de Instrucción de San Salvador. En esta causa según uno de los abogados defensores, Medrano ha presentado un poder falso que fabricó con ayuda de la notario Karla Ivette Escamilla, por el cual existe una investigación en curso ante sede fiscal.