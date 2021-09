Nayib Bukele felicita al Ministro de Hacienda por haber sido elegido presidente de la Asamblea de Gobernadores del BCIE

Las 63 familias que vivían en la zona del bulevar Cancillería habilitaron el paso y acceso al área verde del lugar, este viernes, luego de ocupar la vía pública como vivienda provisional al perderlo todo tras ser desalojadas judicialmente de la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, dijo que ahora la comunidad abría esta calle de una manera digna, con la frente en alto. “La calle no fue cerrada por capricho, fue cerrada por necesidad, para que no arrollaran a sus hijos. Eran madres preocupadas porque sus hijos no tenían un lugar digno, pero, eso es parte del pasado”, explicó.

Tras una ardua labor, el Gobierno de El Salvador ha logrado reubicar exitosamente a las 63 familias y darles un hogar digno, que supla todas sus necesidades. “Podemos decir misión cumplida”, detalló la titular de Vivienda.

Asimismo, Sol se comprometió a que las familias contarán siempre con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele. Agregó que cuentan con el cariño del Gobierno, y prueba de ello es que ahora están teniendo noches de paz.