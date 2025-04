Moda con propósito: Project Fashion SV impulsa la economía circular este fin de semana

Una vitrina llena de creatividad, sostenibilidad y emprendimiento local se abre este fin de semana en la segunda planta de Soho Cascadas, con Project Fashion SV, una iniciativa de moda sostenible que reúne a cerca de 60 emprendedores con propuestas diversas, únicas y respetuosas con el medio ambiente.

El evento estará abierto al público este sábado y domingo, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., ofreciendo una experiencia que va mucho más allá de una simple expoventa.

La mente detrás de esta iniciativa es Jessica Pasasi, quien vio en el intercambio y reutilización de ropa una puerta hacia algo mucho mayor: “La idea surgió pensando en personas que quisieran vender su clóset, pero el proyecto ha crecido para dar cabida a emprendedores de distintos productos”.

Y es que, más que un mercado, Project Fashion SV se ha convertido en un refugio creativo para quienes no cuentan con un local propio, pero sí con mucho talento por compartir. “Es un buen espacio para ellos, porque la mayoría no tienen tienda física, que puedan dar a conocer sus productos”, agrega Pasasi.

Uno de los estands que más llama la atención es el de Roxana Valencia, pionera de la moda reciclada. Con larga experiencia como emprendedora, su propuesta incluye prendas en excelente estado, restauradas con cariño, y carteras confeccionadas con tela de jeans reutilizados. “Tengo 20 años de ser emprendedora y estas oportunidades nos han hecho crecer y dar a conocer lo que nosotros hacemos”, afirma con orgullo.

Entre brillos, colores y formas, Camila Najarro, de Astromelias, participa por primera vez. Sus accesorios —anillos, collares, aretes y pulseras— llevan un sello personal y su entusiasmo es evidente. “Nos da la oportunidad de tener un poco más de vista al público y nos ayuda a vender más”, señala.

También debuta Majo Hill con su marca Be Your Self, una propuesta fresca que busca democratizar el acceso a la moda a través de un estand que ofrece una vibrante colección de lentes de sol, pensados para todos los estilos y bolsillos. “Quiero mantener los precios accesibles para que todos podamos vestirnos como queremos y expresarnos sin necesidad de pagar tanto por un accesorio”, sostiene.

Y si se habla de identidad salvadoreña, no pueden faltar Atelier Cerro Verde y Colores Mantas Nacionales. Ambas marcas están a cargo de Geraldina Lozano, quien subraya la relevancia de estos espacios en el contexto actual: “Necesitamos estos espacios, más en este tiempo, que es bastante urgente tener estos espacios para socializar los productos locales, la moda sostenible, los productos reciclados y mantener este concepto es muy importante”.

En cada rincón del evento se respira el espíritu de la economía circular: prendas que encuentran un nuevo dueño, materiales que se transforman en accesorios únicos y una comunidad de emprendedores que impulsa el consumo responsable con entusiasmo y creatividad. “Muchas personas pueden comprar una prenda, darle una segunda vida y poder así apoyar la moda sostenible”, concluye Pasasi.

Desde su nacimiento en junio de 2024, Project Fashion SV no ha dejado de crecer. Y la organización ya prepara nuevas actividades en universidades y centros comerciales, siempre con el propósito de abrir caminos para quienes sueñan con una moda más consciente, accesible y auténtica.

