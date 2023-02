Ministerio de Vivienda brinda soluciones habitacionales a 10 familias de Zacatecoluca

El Ministerio de Vivienda sigue saldando deudas históricas y brindando soluciones habilitaciones a sectores que, en el pasado, fueron ignorados.

Como parte de este compromiso, este viernes, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó casas permanentes a 10 familias de Zacatecoluca, La Paz, provenientes del cantón Espino Abajo, la colonia El Socorro y los caseríos San Faustino, Hacienda Vieja, San Francisco los Reyes y el Polvillo.

El Sistema de Vivienda brindó los planos del diseño para los nuevos hogares de los salvadoreños beneficiados; además, garantizó los materiales y el acompañamiento técnico y social.

La inversión en estas soluciones habitacionales asciende a $48,975.»Las familias contaban con sus papeles en orden y por eso les dimos los materiales para la vivienda permanente.

El Gobierno del presidente Bukele trabaja para la gente. Es un gran gusto entregar las llaves de sus nuevas casas», dijo la titular de Vivienda.

Las viviendas cuentan con dos habitaciones, un baño, lavatrastos, lavaderos y energía eléctrica. Esto como parte del compromiso de brindar un techo digno y un espacio seguro donde puedan hacer sus vidas, junto a sus familias.

Estos proyectos dan esa oportunidad que las familias han soñado, y que, por décadas, fue ignorada por gobiernos anteriores: la de tener una vivienda adecuada.

El Gobierno cuenta con equipos técnicos y sociales comprometidos para dar una respuesta a las familias, lo que se demuestra con los programas del Ministerio de Vivienda.

“Es una gran bendición. Es una mejor casa que la anterior, no hay miedo que esta se pueda caer. Doy las gracias porque (el Presidente) me tomó en cuenta, le agradezco mucho por la casa que me ha dado”, dijo Fredy Chávez, uno de los habitantes beneficiados.

En esta administración se han invertido $580 millones en créditos, construcción de viviendas, escrituras y reasentamientos, con lo que se han beneficiado a más de 30,000 familias.

