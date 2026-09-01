Nacionales
Ministerio de Obras Públicas inscribirá a más de 10,000 corredores en la segunda We All Run
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizará el próximo domingo 11 de octubre la segunda edición de la carrera “We All Run”, informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, durante una conferencia de prensa.
De acuerdo con Rodríguez, la primera edición de “We All Run”, desarrollada el año pasado, contó con la participación de más de 10,000 personas, convirtiéndose en la carrera con mayor cantidad de participantes en 2025. Para esta segunda edición, las autoridades esperan superar esa cifra.
La carrera contará con diferentes categorías: 1K infantil, 3K para mascotas y general, 5K y 10K general, con el objetivo de permitir la participación de personas de diferentes edades y capacidades.
«Vamos a tener diferentes modalidades porque es un evento familiar, desde la categoría infantil hasta amateur, personas que puedan tener de alguna manera una mayor capacidad para poder realizar esta carrera», aseguró Rodríguez.
Aunque el ministro no detalló por el momento los recorridos correspondientes a cada categoría, señaló que serán similares a los de la primera edición.
«El recorrido prácticamente va a ser el mismo que tuvimos el año pasado. Vamos a partir desde el sector de Multiplaza y haremos recorridos en diferentes puntos del sector de San Salvador», explicó.
Rodríguez agregó que “We All Run” es una actividad dirigida a todo público, por lo que los asistentes podrán participar junto con sus familias y mascotas. Además, indicó que el evento será gratuito.
El ministro también señaló que tanto la novena pedaleada, programada para el 20 de septiembre, como “We All Run” se desarrollarán los domingos con el objetivo de reducir las afectaciones al tráfico vehicular ocasionadas por el cierre de calles.
«Nuevamente lo haremos domingo, ya que a esa hora vamos menores afectaciones en el tráfico vehicular», afirmó Rodríguez.
Nacionales
FOTOS | Rastra cargada con bloques vuelca en San Miguel
Esta mañana se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, en el tramo que conduce de La Unión hacia San Miguel, donde una rastra que transportaba bloques de construcción se vio involucrada en el percance.
La situación ha provocado complicaciones en la circulación, debido a que la mayoría de los bloques de construcción quedaron en medio de la carretera, generando un fuerte congestionamiento en el sector.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) se encuentran en la zona para apoyar en las labores de tránsito y despejar la carretera. Asimismo, las autoridades realizan la respectiva investigación para determinar las causas del accidente.
🚨 Una rastra que transportaba bloques sufrió un accidente de tránsito en la carretera Panamericana, en el tramo de La Unión hacia San Miguel. El percance podría generar dificultades en la circulación vehicular. Se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad.… pic.twitter.com/r73tUFvELt
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 1, 2026
Nacionales
MAG creará un banco forrajero en la zona oriental
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) establecerá un banco forrajero en la zona oriental del país para producir alimento destinado al ganado, como parte de las acciones implementadas para responder a los efectos del cambio climático.
La medida será ejecutada en conjunto con agricultores. En su etapa inicial, se cultivarán 1,300 manzanas de pastos forrajeros de las variedades Cuba 22, sorgo forrajero y Cratylia argentea. La producción será puesta a disposición de los ganaderos a precios de costo.
«Este banco forrajero contará con las condiciones y el manejo técnico necesarios para garantizar la disponibilidad de forraje de alto valor nutricional. También incorporaremos el cultivo de nopal forrajero», informó el viceministro de Agricultura, Óscar Domínguez.
Adicionalmente, debido a la emergencia, el MAG implementa medidas temporales como la distribución y venta de concentrado de mantenimiento para ganado a $10.
La institución se ha propuesto avanzar hacia una producción menos dependiente de las lluvias y con mayor capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático.
«Estas acciones representan un respaldo al sector ganadero, pero no sustituyen las medidas de manejo y planificación que le corresponde adoptar a cada productor para garantizar la alimentación de su ganado», añadió Domínguez.
Además, el MAG continúa con la entrega de canastas de alimentos a familias de agricultores que perdieron sus cosechas debido a las condiciones climáticas o por haber sembrado fuera de las fechas recomendadas por la institución.
Economia
Conozca los nuevos precios de los combustibles en El Salvador
Los precios de referencia de los combustibles registrarán incrementos de hasta $0.10 por galón en El Salvador, de acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Los nuevos precios estarán vigentes del 1 al 14 de septiembre.
El combustible tendrá el mismo precio de referencia en las zonas central, occidental y oriental, mientras que las gasolinas superior y regular variarán según la región.
En la zona central, la gasolina superior aumentará $0.05 y tendrá un precio de $4.96 por galón, mientras que la gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.63. El diésel tendrá el mayor incremento, de $0.10, y se comercializará a $4.69 por galón.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.97 por galón, tras un incremento de $0.05. La gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.64, mientras que el diésel aumentará $0.10, alcanzando los $4.69 por galón.
Según la DGEHM, entre los factores que han incidido en la variación de los precios se encuentra la decisión de Rusia de prolongar las restricciones a las exportaciones de diésel, en medio de continuos ataques a su infraestructura de refinación, lo que reduce la oferta internacional de este derivado.
Asimismo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.