Ministerio de Obras Públicas inscribirá a más de 10,000 corredores en la segunda We All Run

Los precios de referencia de los combustibles registrarán incrementos de hasta $0.10 por galón en El Salvador, de acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Los nuevos precios estarán vigentes del 1 al 14 de septiembre.

El combustible tendrá el mismo precio de referencia en las zonas central, occidental y oriental, mientras que las gasolinas superior y regular variarán según la región.

En la zona central, la gasolina superior aumentará $0.05 y tendrá un precio de $4.96 por galón, mientras que la gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.63. El diésel tendrá el mayor incremento, de $0.10, y se comercializará a $4.69 por galón.

En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.97 por galón, tras un incremento de $0.05. La gasolina regular subirá $0.05, hasta los $4.64, mientras que el diésel aumentará $0.10, alcanzando los $4.69 por galón.

Según la DGEHM, entre los factores que han incidido en la variación de los precios se encuentra la decisión de Rusia de prolongar las restricciones a las exportaciones de diésel, en medio de continuos ataques a su infraestructura de refinación, lo que reduce la oferta internacional de este derivado.

Asimismo, la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...