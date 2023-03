Medios internacionales destacan combate a las pandillas y reducción de homicidios en El Salvador

Diferentes medios internacionales se encuentran hablando de cómo El Salvador se ha convertido en un referente a nivel global gracias al combate contra las pandillas, y la notable reducción de homicidios durante la administración del presidente Nayib Bukele.

«Lo que hace falta es un presidente con voluntad política para poner a los delincuentes, y al crimen organizado donde pertenecen, en las mazmorras, porque uno de inmediato tiende a dar vuelta a la vista hacia su propio país, que si tu presidente no está poniendo presos a los criminales, es poque no tiene la voluntad política de hacerlo, y si no la tiene es porque tu propio gobierno está confabulado con el crimen organizad», es una de las tantas opiniones favorables hacia el trabajo que está realizando el Gobierno de El Salvador.

De igual manera, los analistas aseguran que, gracias al trabajo del gobierno del presidente Bukele, se van a tener «mejores escuelas, mejor ejército, y un país más tranquilo», o frases contundentes como «le pusieron punto y final a las maras».

«El que fuera el país más violento de América Latina, registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos», anuncia otro noticiero.

Por otra parte, uno de los puntos que también resaltaron fue la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el cual está preparado para mantener tras las rejas alrededor de 40 mil pandilleros.

Recientemente, las autoridades salvadoreñas realizaron el traslado de 2 mil pandilleros a la mega prisión ubicada en Tecoluca, San Vicente, una operación que se ejecutó sin problemas.

De igual manera, el gobierno salvadoreño ha logrado, hasta el momento, la captura de casi 65 mil pandilleros, gracias a la aplicación de medidas como el Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, con las cuales incluso se han recuperado zonas que antes eran controladas por pandillas.

