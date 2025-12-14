Los Hermanos Flores estrenan “Fiesta Navideña” en redes sociales

El artista circense Jorge Antonio Franco Serrano falleció la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 131 de la carretera Panamericana, salida de la ciudad de San Miguel.

El percance vial se registró aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la víctima conducía de poniente a oriente, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, pero murió en el camino.

La tarde del sábado, Franco Serrano, conocido artísticamente como Dollaryn Full, había realizado una presentación en San Miguel. Tras finalizar, se dirigía a su vivienda ubicada en el cantón Tangolona, distrito de Moncagua, San Miguel.

La familia informó que será velado en la sala de velaciones municipal de San Miguel, frente al cementerio, sobre la avenida Roosevelt.

