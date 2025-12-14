Nacionales
Los Hermanos Flores estrenan “Fiesta Navideña” en redes sociales
La orquesta internacional Los Hermanos Flores estrenó en sus redes sociales el video Fiesta Navideña, con una duración de 53 minutos, en el que reúne sus grandes éxitos. La grabación se realizó en el bar y billar La Dalia, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador.
El repertorio incluye canciones como «Cumbia de las Navidades», «Arriba el Salvador», «Emigrante Latino», «El Ausente», «Salvadoreñas», «Mi País», «Enfermera», «Somos Latinos», «Linda Muchachita», «Yo Viviré» y «La Bala».
La agrupación también confirmó su participación en el festival Coachella 2026 en Indio, California, donde representarán a El Salvador ante miles de asistentes de todo el mundo.
Nacionales
Muere el payasito Dollaryn Full tras accidente de tránsito en San Miguel
El artista circense Jorge Antonio Franco Serrano falleció la noche del sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 131 de la carretera Panamericana, salida de la ciudad de San Miguel.
El percance vial se registró aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la víctima conducía de poniente a oriente, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial, pero murió en el camino.
La tarde del sábado, Franco Serrano, conocido artísticamente como Dollaryn Full, había realizado una presentación en San Miguel. Tras finalizar, se dirigía a su vivienda ubicada en el cantón Tangolona, distrito de Moncagua, San Miguel.
La familia informó que será velado en la sala de velaciones municipal de San Miguel, frente al cementerio, sobre la avenida Roosevelt.
Nacionales
Detenido en La Libertad con marihuana y dinero en efectivo
Un hombre fue detenido en La Libertad tras ser sorprendido con marihuana y dinero en efectivo. La víctima, identificada como Luis Enrique López Mejía, portaba una porción grande y 166 porciones pequeñas de la droga, además de efectivo presuntamente relacionado con su venta.
El arresto se realizó en la colonia Milagro de la Roca, en Quezaltepeque. Mejía fue capturado por la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y entregado a la Policía Nacional Civil (PNC).
#CRONIO 🚨 En la colonia Milagro de la Roca, Quezaltepeque, La Libertad Norte, la @FUERZARMADASV ubicó a Luis Enrique López Mejía en posesión de una porción grande y 166 porciones pequeñas de marihuana, además de dinero en efectivo.
Posteriormente, fue entregado a la @PNCSV. pic.twitter.com/1EYg4jIG6D
— Diario Digital Cronio (@croniosv) December 14, 2025
Nacionales
Ciclista lesionado tras ser arrollado por motociclista en La Paz
Un ciclista resultó lesionado la noche del sábado tras ser arrollado por un motociclista en La Paz, informó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Zacatecoluca.
El accidente ocurrió sobre la carretera hacia playa Las Hojas, a la altura de San José Luna, en San Pedro Masahuat. La víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa para evaluación médica.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan los hechos.