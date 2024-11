Joven motociclista pierde la vida tras ser golpeado por una rama en Usulután

Según las últimas estimaciones de los centros de meteorología, el fenómeno de La Niña no se instalará hasta enero de 2025, ya que el enfriamiento de las aguas del océano se ha desacelerado y no ha alcanzado los niveles de temperatura necesarios para transitar del estado neutral actual a La Niña.

«En el trópico aún se mantienen las temperaturas altas. Tenemos 32 °C en las aguas del Caribe, también está caliente la parte oeste del Atlántico. Estos números en esta época son muy altos, lo que demuestra una anomalía térmica en el agua, ya que estamos en período neutro. La Niña no llegó [este año] y por las temperaturas parecería que El Niño aún está presente», indicó la meteoróloga Sandra Martínez en la entrevista de Noticiero El Salvador.

Esto representa un atraso en comparación con los últimos informes de predicciones climáticas emitidos por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), en los que indicaba que existía un 60 % de probabilidad de que el fenómeno se instalara entre septiembre y noviembre de este año.

Ahora las predicciones han cambiado y hay más del 70 % de probabilidad de que La Niña se establezca en enero del siguiente año.

«De acuerdo con los pronósticos, el enfriamiento continúa; se ha desacelerado, se está viendo bastante lento el enfriamiento sobre el [océano] Pacífico y hay una probabilidad del 74 % de que La Niña se presente en enero», dijo Sidia Marinero, coordinadora de Clima y Agrometeorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Si La Niña se establece en enero del próximo año, ya no influenciará en la época lluviosa; en su lugar, tendrá un impacto en la temporada de frentes fríos. «Para el país, esto significa que podemos tener un enero con frentes fríos, vientos nortes y una sensible baja de la temperatura, algo que tenemos décadas de no registrar. Esto mantendría la temporada de frentes fríos hasta marzo o abril», explicó Martínez.

De acuerdo con la especialista, el promedio de frentes fríos que ocurren en noviembre es uno; en diciembre son dos o tres; en enero suceden tres; en febrero uno o dos y en marzo uno, pero este comportamiento se podría alterar si La Niña se instala en enero de 2025.

Martínez detalló que las alteraciones de los fenómenos meteorológicos están relacionadas con el recalentamiento global generado por el cambio climático, el cual ha aumentado la temperatura promedio global y ha incrementado el número de olas de calor en el trópico y en las latitudes medias.

«Europa ha tenido mucho calor sofocante y esto favorece la aparición de fenómenos como la DANA que impactó en España. En El Salvador estamos por cumplir 25 años sin el patrón de vientos en octubre», indicó la especialista.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...