Nacionales
Joven motociclista muere tras accidentarse en La Libertad
Un joven motociclista murió la noche del sábado tras sufrir un accidente vial en La Libertad. La víctima fue identificada por voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Tepecoyo como Melvin Alexander Gómez Portillo.
El accidente ocurrió sobre la carretera que de Ateos conduce hacia Tepecoyo, antes de llegar a la planta ADOC.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó al lugar para investigar los hechos y determinar responsabilidades.
Nacionales
Ciclista lesionado tras ser arrollado por motociclista en La Paz
Un ciclista resultó lesionado la noche del sábado tras ser arrollado por un motociclista en La Paz, informó Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Zacatecoluca.
El accidente ocurrió sobre la carretera hacia playa Las Hojas, a la altura de San José Luna, en San Pedro Masahuat. La víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa para evaluación médica.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) investigan los hechos.
Nacionales
Fallece el empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q
El empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q, falleció ayer, según reportaron medios locales. Nacido en San Miguel en 1928, Quirós fue pionero de la industria automotriz en El Salvador.
Inició su carrera a los 20 años y en 1957 fundó Samuel Quirós y Compañía con un préstamo de $200, operando inicialmente como gasolinera y luego ampliando sus actividades a la importación de vehículos, tractores y repuestos. En 1962 adquirió la distribución de Nissan y Datsun, y en los años 70 y 90 su empresa evolucionó a Saquiro y posteriormente a Grupo Q, diversificándose y expandiéndose a Santa Ana y San Salvador.
Actualmente, Grupo Q mantiene presencia en Centroamérica, emplea a más de 2,300 personas y sigue siendo un referente en venta, distribución y mantenimiento de vehículos.
Además de la industria automotriz, Quirós desarrolló proyectos en el sector del café, junto a su esposa Leyla de Quirós. Fundaron Quality Grains en 1991 y en 2000 inauguraron la cadena de cafeterías The Coffee Cup, que hoy cuenta con 36 tiendas en El Salvador y es una de las principales compañías de café en la región.
Nacionales
VMT anuncia acciones preventivas de tránsito para fiestas de fin de año
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó que durante las festividades de Navidad y Fin de Año se realizarán diversas acciones preventivas junto con la Policía Nacional Civil (PNC) para reducir los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de la población.
Reyes indicó que los controles, habituales en estas temporadas, se intensificarán y que el personal verificará el cumplimiento de la normativa de tránsito.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener sus documentos al día, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones, principales causas de siniestros viales.