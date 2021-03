Joven desaparecida en Soyapango es localizada con vida

Elix Alexander Segovia, un ciudadano trabajador, se dedica a diario a trabajar en estructuras metálicas, el tiene mucha clientela en zonas de Apopa y San Salvador, un día se dirigió hacia la colonia Nueva Apopa, a laborar en una vivienda, sin embargo fue raptado, señala la Policía Nacional Civil (PNC).

Segovia, de 45 años, salió el sábado 6 de febrero, desde su vivienda en San Salvador, a las 7:00 a.m. a buscar el sustento diario para sus hijos.

Ese día tenía obras que realizar en la colonia Nueva Apopa, del municipio de Apopa, donde trabajó normalmente durante toda la mañana. A eso del mediodía descargó material de construcción, ya que ese día los entregarían, sin embargo en horas de la tarde sucedió algo que no se esperaba.

Unos sujetos, a las 5:00 p.m., al parecer pandilleros, llegaron de forma amenazante a la vivienda donde Elix trabajaba “eran dos sujetos quienes llegaron y se lo llevaron”, según indican testigos.

“Ese era el primer día que el iba a hacer ese trabajo, el trabajó hasta las dos de la tarde. Él se quedó con el ayudante en el lugar un rato más, y dos horas mas tarde se lo llevaron”, señalan los familiares.

Los criminales lo subieron de forma forzada a un vehículo rojo y se retiraron del lugar con la víctima. Dos horas después regresaron los sujetos nuevamente por la motocicleta placas M109847, perteneciente a Segovia.

La familia de Elix, empezó a intentar comunicarse con él desde las 8:00 p.m., ya que él cuando salía a trabajar no tardaba mucho en llegar a casa, sin embargo, se enteraron por medio del ayudante que a él lo habían secuestrado.

“Rápido me dirigí al lugar y me encontré con los policías y lo buscamos por los pasajes y por las calles de la colonia, con la esperanza de encontrarlo, pero no hemos logrado encontrar”, con la voz quebrantada , entre lágrimas, dijo un familiar a Diario Digital Cronio.

La familia de él trabajador explicaron que él iba en confianza al lugar dado a que con anterioridad ha trabajado en varias viviendas y en la institución educativa de la zona.

“Tenemos la esperanza de encontrarlo vivo. Lo he buscado en hospitales, voy a medicina legal a reconocer cadáveres y gracias a Dios no es él, uno no pierde la fe hasta que tiene los resultados de lo que realmente le pudo haber pasado “, dijo el familiar.

La PNC, junto a la Fiscalía General de la República realizan las investigaciones del caso y no descartan la participación del ayudante en este lamentable hecho.

Alex, como es conocido cariñosamente por sus parientes, es padre de una niña de seis meses y un joven de 21 años, estaba próximo a casarse en este año.

Si tiene información de su paradero comuníquese al: 78174419.