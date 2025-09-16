Influencia de vaguada genera lluvias y tormentas con énfasis en zonas de montaña y la zona oriental

El Salvador celebró con orgullo sus 204 años de independencia, en un contexto completamente distinto al que vivieron generaciones pasadas. Hoy, gracias a las estrategias implementadas por el Presidente Nayib Bukele, la nación disfruta de un ambiente de paz y libertad que se refleja en la vida diaria de cada salvadoreño. Esta transformación histórica ha permitido que las familias vivan con tranquilidad, alejadas del miedo que durante décadas marcó la cotidianidad del país.

Durante su discurso a la nación, ofrecido desde Casa Presidencial, el mandatario resaltó que la verdadera independencia ya se vive en El Salvador. Esta fecha no se trata únicamente de un aniversario más, sino de la conquista de un nuevo presente en el que la población goza de soberanía plena, gracias a un modelo único que responde a las necesidades de los salvadoreños.

“El hecho de que haya funcionado y que ahora otros países incluso vienen a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho, es la mayor prueba de nuestra independencia. Hacer lo nuestro y que funcione. La seguridad fue la prueba más dura. Durante décadas, el miedo gobernaba a nuestra gente y nuestra gente huía de nuestro país. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad”, resaltó.

El Presidente Bukele subrayó que esta independencia no fue alcanzada siguiendo fórmulas ajenas, sino mediante un modelo propio, diseñado con decisiones firmes y adaptadas a la realidad nacional. Con ello, El Salvador se consolida como un ejemplo para el mundo de que es posible construir un futuro de libertad y seguridad desde la visión de su propio pueblo, sin imposiciones externas.

«Debemos demostrar que podemos construir una mejor sociedad con nuestro propio modelo. Y aquí entra la educación. La seguridad derrotó a las pandillas, pero la educación formará generaciones que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia. Nos tocó encarcelar a 80,000 criminales para alcanzar esta paz, porque generaciones enteras fueron abandonadas por gobiernos anteriores”, sostuvo.

El mandatario destacó que este logro ha sido posible con la guía y la gracia de Dios, quien ha acompañado cada paso de este proceso de transformación. En este nuevo aniversario patrio, la nación entera celebra el presente de libertad y esperanza, y el futuro prometedor que se está construyendo para todos.

