Nacionales
Influencia de vaguada genera lluvias y tormentas con énfasis en zonas de montaña y la zona oriental
La Dirección General del Observatorio de Amenazas del MARN informó que la influencia de una vaguada en distintos niveles de la atmósfera generará lluvias y tormentas este martes, principalmente en zonas de montaña y en el oriente del país.
Durante la mañana se prevé cielo poco nublado, con mayor concentración de nubosidad en la cordillera volcánica y zona norte, sin lluvias significativas. Sin embargo, por la tarde se espera cielo nublado con lluvias y tormentas frecuentes en occidente, nororiente, sectores del AMSS, norte de La Libertad y Ahuachapán.
Por la noche las precipitaciones continuarán en la zona norte y oriental, con lluvias dispersas en el centro del territorio. El viento soplará del noreste y este por la mañana, noche y madrugada, y del sureste por la tarde, con velocidades entre 10 y 20 km/h, mientras que en tormentas podrían registrarse ráfagas superiores a 35 km/h.
El ambiente se mantendrá muy cálido en el día, refrescando durante la noche y la madrugada.
Nacionales
Autoridades capturan a responsables de homicidio en Acajutla, Sonsonate
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó ayer lunes sobre la captura de Carlos Antonio Anzora Portillo y René Antonio Murcia Torres, acusados de asesinar a un hombre en Acajutla, Sonsonate.
Según el funcionario, el crimen fue reportado en horas de la mañana y de inmediato se activó el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), lo que permitió ubicar y detener a los implicados de manera rápida.
La víctima, un hombre de 41 años identificado como ebrio consuetudinario de la zona, fue hallada en la ribera de un río con una lesión en el cuello. De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió mientras departía con los ahora detenidos en una cervecería.
Nacionales
Presidente Bukele destacaa la verdadera independencia que vive El Salvador, que se ha convertido en un referente para el mundo
El Salvador celebró con orgullo sus 204 años de independencia, en un contexto completamente distinto al que vivieron generaciones pasadas. Hoy, gracias a las estrategias implementadas por el Presidente Nayib Bukele, la nación disfruta de un ambiente de paz y libertad que se refleja en la vida diaria de cada salvadoreño. Esta transformación histórica ha permitido que las familias vivan con tranquilidad, alejadas del miedo que durante décadas marcó la cotidianidad del país.
Durante su discurso a la nación, ofrecido desde Casa Presidencial, el mandatario resaltó que la verdadera independencia ya se vive en El Salvador. Esta fecha no se trata únicamente de un aniversario más, sino de la conquista de un nuevo presente en el que la población goza de soberanía plena, gracias a un modelo único que responde a las necesidades de los salvadoreños.
“El hecho de que haya funcionado y que ahora otros países incluso vienen a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho, es la mayor prueba de nuestra independencia. Hacer lo nuestro y que funcione. La seguridad fue la prueba más dura. Durante décadas, el miedo gobernaba a nuestra gente y nuestra gente huía de nuestro país. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad”, resaltó.
El Presidente Bukele subrayó que esta independencia no fue alcanzada siguiendo fórmulas ajenas, sino mediante un modelo propio, diseñado con decisiones firmes y adaptadas a la realidad nacional. Con ello, El Salvador se consolida como un ejemplo para el mundo de que es posible construir un futuro de libertad y seguridad desde la visión de su propio pueblo, sin imposiciones externas.
«Debemos demostrar que podemos construir una mejor sociedad con nuestro propio modelo. Y aquí entra la educación. La seguridad derrotó a las pandillas, pero la educación formará generaciones que nunca más caigan en la tentación de glorificar la violencia. Nos tocó encarcelar a 80,000 criminales para alcanzar esta paz, porque generaciones enteras fueron abandonadas por gobiernos anteriores”, sostuvo.
El mandatario destacó que este logro ha sido posible con la guía y la gracia de Dios, quien ha acompañado cada paso de este proceso de transformación. En este nuevo aniversario patrio, la nación entera celebra el presente de libertad y esperanza, y el futuro prometedor que se está construyendo para todos.
Nacionales
Google celebra el 204 aniversario de la independencia de El Salvador con un Doodle
El Salvador celebra este lunes, bajo lluvias, 204 años de independencia, y Google se unió a la conmemoración modificando temporalmente su logotipo con un Doodle en honor al país.
La empresa tecnológica explicó en su buscador: “Doodle del día. Día de la Independencia de El Salvador 2025. ¡Feliz Día de la Independencia, El Salvador! En este Doodle anual se muestra la bandera de El Salvador ondeando en el cielo”.