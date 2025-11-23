Hombre muere ahogado en el lago de Ilopango

Pese a las medidas disciplinarias de la Ley de Transporte Terrestre, continúan registrándose casos de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, según autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución informó sobre la detención de dos hombres por el delito de conducción peligrosa.

El primero fue identificado como Gilberto Geovanny Campos, de 38 años, quien fue detenido tras provocar un accidente en el que chocó su vehículo contra un muro. La prueba de alcotest arrojó 258° de alcohol. El hecho ocurrió en el kilómetro 71 de la carretera que de Sonsonate conduce a Acajutla, en las cercanías del caserío San Felipe, Sonsonate Centro.

Debido a que el choque ocurrió contra un muro ubicado en una propiedad privada, además de conducción temeraria, enfrentará el delito de daños.

El segundo detenido es José Ángel Contreras Reyes, de 42 años, quien conducía en estado de ebriedad en el caserío Los Millonarios, en El Sauce, La Unión Norte. La prueba de alcotest registró 211°. Fue capturado en el lugar y deberá seguir el proceso correspondiente, incluyendo la pérdida temporal de su licencia de conducir y una multa.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...