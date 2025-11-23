Jetset
Chris Hemsworth revela que su padre tiene Alzheimer y admite alto riesgo genético
El actor australiano Chris Hemsworth habló sobre el diagnóstico de Alzheimer que su padre, Craig Hemsworth, ha recibido recientemente. La noticia fue revelada en su nuevo documental «A Road Trip to Remember», donde padre e hijo emprenden un viaje emocional por Australia, visitando lugares de su infancia y reviviendo recuerdos como parte de una terapia que podría ayudar a estimular la memoria de Craig.
Para Chris, esta situación tiene un trasfondo aún más grave: él descubrió en 2022, durante la grabación de la serie Limitless de National Geographic, que posee dos copias del gen APOE-4, una variante vinculada a un riesgo entre 8 y 10 veces mayor de desarrollar Alzheimer.
«El diagnóstico de mi papá me genera miedo y ansiedad, pero también me motiva a valorar cada momento», confesó Hemsworth, quien ha cambiado su estilo de vida para priorizar la salud mental y emocional.
Además, Chris ha dicho que su mayor temor es «no poder recordar el rostro de mi familia». Ante esta realidad, el actor ha reforzado sus hábitos: ejercicio, descanso, dieta y momentos con su pareja Elsa Pataky y sus hijos son parte de su nueva prioridad.
«31 Minutos» anuncia su película navideña “Calurosa Navidad” con la participación de Julieta Venegas
La serie infantil 31 Minutos estrenará esta temporada navideña su película Calurosa Navidad, que contará con la participación especial de la cantante Julieta Venegas.
La producción presenta al pueblo de Titirilquén, que se queda sin los regalos de Santa Claus debido a una crisis climática. En la historia, el periodista Juan Carlos Bodoque inicia una misión para recuperarlos, mientras Tulio, Juanín y otros personajes preparan un especial navideño.
Los creadores del programa, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, señalaron que la historia ha evolucionado desde su aparición previa en un capítulo de la serie y en espectáculos en vivo.
31 Minutos, estrenado en 2003, se ha consolidado como un fenómeno latinoamericano con giras, conciertos, museos y su reciente aparición en el Tiny Desk de NPR.
Julieta Venegas tendrá una participación como invitada en la película, donde interactuará con los personajes en el estudio y cantará al menos una canción.
Fatima Bosch, de México, fue coronada Miss Universo 2025 en Tailandia
Tras un inicio dramático del certamen de Miss Universo 2025, la gala de coronación unió los resultados para Tailandia y México, con la delegada de este último país, Fatima Bosch, alzándose con la victoria y obteniendo la corona más codiciada.
Al finalizar las ceremonias de coronación celebradas en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, Bosch superó a 119 reinas de belleza, incluida la filipina Ahtisa Manalo .
Bosch, con un resplandeciente vestido rojo estilo cheongsam y capa, recibió su corona de manos de Victoria Kjær Theilvig, ganadora del año anterior. Es la cuarta Miss Universo de México.
Andrea Meza, la tercera representante del país en obtener el título, formó parte del comité de selección. El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, quien es copropietario de la organización, es mexicano.
La reina de belleza tailandesa Praveenar Singh se conformó con el segundo puesto, mientras que Stephany Abasali, de Venezuela, fue proclamada tercera finalista. Manalo y Olivia Yace, de Costa de Marfil, obtuvieron el tercer y cuarto lugar, respectivamente.
Manalo es una concursante experimentada en certámenes de belleza y comparte con Catriona Gray, Miss Universo 2018, su compañera en Binibining Pilipinas. Compitió en Miss Internacional 2018 y quedó en segundo lugar.
La coronación de la nueva reina marcó la conclusión de una edición llena de drama del concurso internacional en Tailandia, donde la tensión entre la Organización Miss Universo (MUO) y el equipo organizador tailandés encabezado por Nawat Itsaragrisil eclipsó las festividades.
A pocos días de la final, dos miembros del comité de selección renunciaron a su puesto como jurado. Omar Harfouch alegó irregularidades, mientras que Claude Makelele mencionó «motivos personales imprevistos».
A principios de este mes, la mexicana Fátima Bosch y otras delegadas abandonaron la reunión tras una acalorada discusión entre Nawat y Nawat, apenas en el tercer día del certamen femenino en Bangkok. El incidente atrajo la atención de los medios internacionales.
Esta es la cuarta vez que Tailandia acoge el certamen de Miss Universo. El próximo año, la competencia se celebrará en Puerto Rico, país que ya fue sede del evento internacional en 1971, 2001 y 2002.
Más de $10 millones en premios ofrece MrBeast en la segunda temporada de los Beast Games
MrBeast anunció en sus redes sociales que la segunda temporada de Beast Games ya está lista y que para esta nueva entrega se construyó “una ciudad enorme” como escenario de las competencias.
La producción se estrenará el 7 de enero en la plataforma Prime Video.
En esta edición participarán 100 de las personas más fuertes y 100 de las más inteligentes del mundo, quienes competirán por más de 10 millones de dólares en premios en lo que el creador de contenido describió como “los juegos más demenciales jamás creados”.
La nueva temporada promete superar en escala y dificultad a su antecesora, consolidando a Beast Games como una de las producciones de competencia más ambiciosas del entretenimiento digital.