Belinda Castellanos es coronada como reina del Carnaval de San Miguel

Belinda Castellanos, representante de barrio San Francisco, fue coronada durante la madrugada como la reina de la sexagésima sexta edición del carnaval de San Miguel.

En una noche y madrugada llena de emoción, belleza y elegancia, 18 señoritas representantes de los diferentes barrios, colonias y cantones, compitieron por la tan anhelada corona del carnaval migueleño, en un evento que se realizó en el estadio Miguel Félix Charlaix.

Durante aproximadamente 4 horas de duración del certamen de belleza, las señoritas aspirantes a la corona, mostraron sus dotes en el manejo del escenario, pasarela, belleza y oratoria, ante un jurado calificador conformado por 8 personas especialistas en certámenes de belleza, comunicación, pasarela, y otras.

Este año, de las 18 señoritas, el jurado calificador eligió a 10 semifinalistas, quienes tuvieron la oportunidad de brindar un mensaje al público asistente. Sus respuestas fueron evaluadas y el jurado eligió a las 5 finalistas que pasarían a fase de preguntas al azar.

Luego de una noche de emoción, Belinda Castellanos, fue coronada como la reina del Carnaval de San Miguel 2025.

El próximo 29 de noviembre se celebrará el gran carnaval, en donde las reinas de los barrios, cantones y colonias y la reina del carnaval, desfilarán en carrozas. Además se contará con multiples grupos musicales en las principales calles de la ciudad, que deleitarán a migueleños y visitantes.

