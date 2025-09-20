Nacionales
Guatemala envía camiones cisterna para reforzar abastecimiento de agua en el AMSS
El Gobierno de El Salvador intensifica las acciones para garantizar el suministro de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), mientras se ejecutan los trabajos de reparación de una tubería de alta presión del Sistema Zona Norte, que abastece al 30 % de la región.
Como parte del plan de contingencia, una flota de camiones cisterna provenientes de Ciudad de Guatemala, Mixco y Asunción Mita ingresó al país entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado por la frontera San Cristóbal. Estas unidades se suman a la distribución de agua que ya se realiza en las zonas afectadas.
La logística de entrada y desplazamiento de los camiones fue coordinada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Gobernación, con el objetivo de garantizar su operación inmediata.
El operativo involucra a diversas instituciones del Estado, entre ellas ANDA, los ministerios de Obras Públicas y Gobernación, Protección Civil, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Fuerza Armada, que trabajan de manera conjunta para llevar agua a miles de familias.
Paralelamente, los equipos técnicos avanzan en la instalación de vigas longitudinales y la base del puente que sostendrá la tubería de 48 pulgadas, estructura esencial para asegurar el funcionamiento seguro del sistema una vez concluidos los trabajos de reparación.
Empleado del Consejo Superior de Salud Pública fallece en fatal accidente de tránsito en Santa Ana
Un empleado del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) perdió la vida la mañana de este viernes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 48 de la carretera Panamericana, en El Congo, Santa Ana Este, según informaron Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.
La víctima fue identificada como Jónathan Cornejo, de 42 años, quien laboraba como motorista de la institución. Al momento del percance viajaba acompañado de otra empleada que resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Ambos se dirigían a cumplir una misión oficial.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor habría perdido el control del vehículo debido a las condiciones de la carretera por las lluvias registradas en la zona. El pick-up se salió de la vía e impactó contra unos árboles dentro de una finca, lo que provocó que volcara.
Bomberos y socorristas tuvieron que intervenir para liberar a las víctimas que quedaron atrapadas entre los hierros de la cabina.
Feria del Jocote Corona regresa al Cerro Verde el 4 y 5 de octubre
Más de 50 emprendedores de rubros como alimentos y artesanías participarán en la nueva edición de la feria del jocote corona, que el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), junto a instituciones aliadas, realizará en el Parque Natural Cerro Verde.
El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre y ofrecerá una variada oferta gastronómica basada en este fruto de temporada, que incluirá desde refrescos tradicionales hasta opciones innovadoras como pupusas, pizzas y postres.
Abigail Colindres, gerente de Mercadeo del ISTU, destacó que esta feria es una de las más esperadas del año. “Es una vitrina para el turismo interno e internacional. Queremos que todas las familias salvadoreñas se preparen para visitarnos esos días”, señaló.
Las autoridades recordaron que la capacidad del parque es de 5,000 visitantes por día, por lo que las entradas deberán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma SmartTicket.
Además, durante la feria se habilitarán las rutas de ascenso a los volcanes Ilamatepec, en Santa Ana, e Izalco, en Sonsonate, para quienes deseen complementar la experiencia con una caminata turística.
Septiembre acumula 14 días sin homicidios en El Salvador
El Salvador sumó este 19 de septiembre un nuevo día sin registrar homicidios, alcanzando así 14 jornadas libres de asesinatos en lo que va del mes, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución detalló en su cuenta de X que el viernes cerró sin muertes violentas en todo el territorio nacional. Los días sin homicidios en septiembre corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 19.
En el acumulado de 2025, el país registra 218 días sin asesinatos. En meses anteriores, los días sin homicidios fueron 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 27 en agosto.
Las autoridades atribuyen esta tendencia a los constantes patrullajes de la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener bajos los índices de violencia y consolidar a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.