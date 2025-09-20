Real Madrid mantiene el invicto y supera al Espanyol en el Bernabéu

El Real Madrid continúa su marcha perfecta en LaLiga tras vencer este sábado al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada. Con este triunfo, los blancos se colocan provisionalmente cinco puntos por encima del FC Barcelona, que enfrentará al Getafe este domingo.

El primer tanto llegó al minuto 22, obra del central brasileño Éder Militao con un potente remate que sorprendió al portero serbio Marko Dmitrović. La ventaja se amplió en el arranque del segundo tiempo gracias a un gol del francés Kylian Mbappé, que sigue consolidando su efectividad al marcar su quinto tanto en LaLiga y sumar otros dos en la Champions League.

El Real Madrid llega a otra semana destacada, luego de imponerse al Olympique de Marsella (2-1) el martes pasado en su debut en la Liga de Campeones. Por su parte, el Espanyol, que sufrió su primera derrota del curso, queda tercero con diez puntos, a la espera de los resultados de los demás equipos de la zona alta.

El conjunto visitante apostó por un planteamiento defensivo en el primer tiempo, manteniendo las líneas juntas y buscando el contragolpe, lo que generó algunos sustos a Thibaut Courtois. Sin embargo, el plan se desmoronó ante la precisión de los remates del Madrid, mientras Dmitrović pudo haber reaccionado mejor en ambos goles, especialmente en el potente disparo de Militao que abrió el marcador.

