Nacionales
Google celebra el 204 aniversario de la independencia de El Salvador con un Doodle
El Salvador celebra este lunes, bajo lluvias, 204 años de independencia, y Google se unió a la conmemoración modificando temporalmente su logotipo con un Doodle en honor al país.
La empresa tecnológica explicó en su buscador: “Doodle del día. Día de la Independencia de El Salvador 2025. ¡Feliz Día de la Independencia, El Salvador! En este Doodle anual se muestra la bandera de El Salvador ondeando en el cielo”.
Principal
VIDEO | Fracasa marcha de colectivos de izquierda que exigen el cese del Régimen de Excepción
Durante la jornada cívica de este 15 de septiembre, un grupo de colectivos de izquierda convocó a una marcha para presentar exigencias al Ejecutivo. La convocatoria, sin embargo, no logró reunir un número significativo de participantes.
El pequeño grupo que sí marchó llegó hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a la Biblioteca Nacional (BINAES), portando pancartas y realizando consignas. Entre sus demandas se encontraba el cese del Régimen de Excepción.
Más temprano, el mismo colectivo intentó obstaculizar el desfile militar, al que asistió la población para participar de las celebraciones patrias.
Nacionales
La FIFA rinde homenaje a Jorge “Mágico” González por la independencia de El Salvador
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) se unió a la conmemoración del 204 aniversario de la Independencia de El Salvador con un homenaje en sus redes sociales.
La publicación incluyó la imagen de Jorge “Mágico” González, considerado la mayor figura del fútbol salvadoreño, acompañada del mensaje: “🇸🇻 De la ciudad de San Salvador, el Mágico. @LaSelecta_SLV #CopaMundialFIFA”.
🇸🇻 De la ciudad de San Salvador, el Mágico. 🤩@LaSelecta_SLV | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/ZFj7cheWLG
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 15, 2025
Nacionales
¿Te lo perdiste? Aquí puedes ver los momentos más destacados del desfile de Independencia
Los salvadoreños conmemoraron este 15 de septiembre 204 años de independencia patria con los tradicionales desfiles que llenaron de música, color y orgullo nacional las calles de San Salvador.
El desfile de Independencia partió de la plaza Salvador del Mundo y concluyó en el parque Cuscatlán, donde miles de asistentes disfrutaron de presentaciones artísticas y bandas de paz.
El evento, organizado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, ofreció un espectáculo cargado de colorido y melodías que resaltaron el espíritu patriótico.