Google celebra el 204 aniversario de la independencia de El Salvador con un Doodle

Durante la jornada cívica de este 15 de septiembre, un grupo de colectivos de izquierda convocó a una marcha para presentar exigencias al Ejecutivo. La convocatoria, sin embargo, no logró reunir un número significativo de participantes.

El pequeño grupo que sí marchó llegó hasta la Plaza Gerardo Barrios, frente a la Biblioteca Nacional (BINAES), portando pancartas y realizando consignas. Entre sus demandas se encontraba el cese del Régimen de Excepción.

Más temprano, el mismo colectivo intentó obstaculizar el desfile militar, al que asistió la población para participar de las celebraciones patrias.

