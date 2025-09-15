Internacionales -deportes
Mañana arranca la Champions League con el debut del Real Madrid ante Olympique de Marsella
El esperado torneo de la Champions League dará inicio mañana, y el Real Madrid, conocido como el “Rey de Europa”, debutará frente al club francés Olympique de Marsella.
En la segunda edición del nuevo formato del certamen, el equipo español busca recuperar su prestigio tras una discreta participación la temporada pasada, que lo obligó a disputar los playoffs contra el Manchester City para acceder a los octavos de final.
Con nuevas incorporaciones y un técnico que ha implementado distintas tácticas y sistemas, el Madrid llega al torneo con más herramientas que en la campaña anterior. La grandeza del club, como el equipo más laureado de la competición, mantiene la exigencia de ganar la “Orejona”, y cualquier otro resultado es considerado un fracaso para la afición.
Este nuevo formato incluye más equipos, por lo que los primeros encuentros comenzarán a las 10:45 a. m., mientras que los partidos restantes, incluyendo el del Real Madrid, iniciarán a la 1:00 p. m.
Barcelona gana y golea al Valencia
El Barcelona ganó este domingo y goleó al Valencia este domingo en el estadio Johan Cruyff por la cuarta fecha de LaLiga. Los catalanes se llevaron la victoria con marcador de 6-0.
El primer tanto llego a los 29 minutos con Fermín tras recibir un pase filtrado de Cubarsí.
El segundo tanto fue a los 53 minutos con el brasileño Raphinha, Rashford lanza un excelente centro y aprovecha el error de comunicación de los centrales naranjeros para dársela a su compañero para que la empuje a la red.
El tercer tanto llegó a los 56 minutos por parte de Fermín que firmaba su segunda anotación para los blaugranas en la fecha cuatro.
Diez minutos después, nuevamente Raphinha anota el cuarto para los catalanes tras recibir un pase de Fermín. El brasileño la baja ante dos defensas del Valencia y define con una volea rapidísima a la portería.
La manita llegó por parte del polaco Robert Lewandowski a los 76 minutos. Finalmente, el mismo delantero cerró la pizarra con marcador de 6-0 a los 86 minutos.
Crawford derrota al ‘Canelo’ Álvarez por voto unánime y le arrebata sus títulos mundiales
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo Álvarez’ y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.
Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.
Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.
En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.
A partir de ahí, Crawford insistió con el ‘jab’ y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo.
El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto ‘round’. Desesperado, ‘Canelo’ atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el ‘jab’.
En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del ‘round’.
En el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.
Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y ‘Canelo’ sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.
«Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford», dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.
Victoria histórica de Terrence Crawford a Canelo Alvarez y le arrebató sus cuatro títulos. Crawford les recordó a todos la razón de su victoria sobre Canelo: DIOS. Agradeció a Dios por darle las fuerzas y el momento para ser campeón indiscutible. Sin duda, un gran ejemplo para los millones de niños, adolescentes y adultos que vivieron esta impactante pelea de boxeo. "La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche", afirmó el campeón en diálogo con la prensa acreditada.
IA pronostica pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford
El próximo sábado 13 de septiembre, a las 21:00 horas del centro de México, Las Vegas será escenario de una de las peleas más esperadas del boxeo moderno: Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Dos leyendas vivientes se medirán en un combate que promete marcar un capítulo histórico en el pugilismo mundial.
En juego estarán los cinturones de peso supermediano que Canelo ha defendido con éxito en los últimos años. El mexicano, con récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, buscará consolidar aún más su legado frente a un rival que muchos consideran el mejor libra por libra del planeta: Terence Crawford, invicto con 41 triunfos y 31 nocauts.
El estadounidense, de 37 años, subirá dos divisiones de peso para intentar destronar al máximo ídolo del boxeo latinoamericano. Sin embargo, llega con cierta desventaja: no ha peleado desde agosto de 2024 y tendrá que adaptarse a un físico más pesado.
¿Quién tiene más opciones de ganar entre Canelo y Crawford según la IA? De acuerdo con un análisis realizado a partir de datos históricos, estadísticas recientes y modelos matemáticos de inteligencia artificial, la balanza se inclina ligeramente hacia Canelo Álvarez, aunque el duelo sigue muy parejo.
Probabilidad de ganar el combate
Canelo Álvarez: 61%
Terence Crawford: 39%
El análisis refleja la fortaleza de Canelo en su categoría natural y la dificultad que implica para Crawford subir de peso.
Posibilidades de nocaut o decisión
Otro de los escenarios más comentados es si la pelea terminará antes de los doce asaltos. La IA calcula las siguientes probabilidades:
Victoria de Canelo por KO, TKO o descalificación: 21%
Victoria de Crawford por KO, TKO o descalificación: 8%
Probabilidad de que se completen todos los rounds: 78%
Es decir, lo más probable es que la pelea llegue a la decisión de los jueces, un escenario que añade aún más tensión a este choque de estilos.
‘Canelo’ Álvarez y Crawford inician en Las Vegas la cuenta regresiva de su pelea (AFP)
¿Quién lanzará más golpes y en qué round puede definirse?
De acuerdo con los datos proyectados:
Mayor cantidad de golpes lanzados
Canelo Álvarez: 31%
Terence Crawford: 62%
La IA señala que Crawford, pese a la desventaja física, podría ser más activo en volumen de golpes.
Rounds más probables para una definición
Round 8: 5%
Round 9: 6%
Round 10: 5%
Round 11: 5%
Una noche que puede redefinir el boxeo mundial
El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo pondrá en juego títulos y récords, sino también el prestigio de dos de los mejores peleadores de la última década. La IA otorga una ligera ventaja al mexicano, pero en el boxeo nada está escrito: un golpe certero puede cambiar la historia en cuestión de segundos.
El mundo entero estará pendiente de Las Vegas el 13 de septiembre, cuando el cuadrilátero decida quién es verdaderamente el mejor boxeador del planeta.