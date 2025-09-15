Mañana arranca la Champions League con el debut del Real Madrid ante Olympique de Marsella

El próximo sábado 13 de septiembre, a las 21:00 horas del centro de México, Las Vegas será escenario de una de las peleas más esperadas del boxeo moderno: Saúl Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Dos leyendas vivientes se medirán en un combate que promete marcar un capítulo histórico en el pugilismo mundial.

En juego estarán los cinturones de peso supermediano que Canelo ha defendido con éxito en los últimos años. El mexicano, con récord de 63 victorias, 2 derrotas y 2 empates, buscará consolidar aún más su legado frente a un rival que muchos consideran el mejor libra por libra del planeta: Terence Crawford, invicto con 41 triunfos y 31 nocauts.

El estadounidense, de 37 años, subirá dos divisiones de peso para intentar destronar al máximo ídolo del boxeo latinoamericano. Sin embargo, llega con cierta desventaja: no ha peleado desde agosto de 2024 y tendrá que adaptarse a un físico más pesado.

¿Quién tiene más opciones de ganar entre Canelo y Crawford según la IA? De acuerdo con un análisis realizado a partir de datos históricos, estadísticas recientes y modelos matemáticos de inteligencia artificial, la balanza se inclina ligeramente hacia Canelo Álvarez, aunque el duelo sigue muy parejo.

Probabilidad de ganar el combate

Canelo Álvarez: 61%

Terence Crawford: 39%

El análisis refleja la fortaleza de Canelo en su categoría natural y la dificultad que implica para Crawford subir de peso.

Posibilidades de nocaut o decisión

Otro de los escenarios más comentados es si la pelea terminará antes de los doce asaltos. La IA calcula las siguientes probabilidades:

Victoria de Canelo por KO, TKO o descalificación: 21%

Victoria de Crawford por KO, TKO o descalificación: 8%

Probabilidad de que se completen todos los rounds: 78%

Es decir, lo más probable es que la pelea llegue a la decisión de los jueces, un escenario que añade aún más tensión a este choque de estilos.

'Canelo' Álvarez y Crawford inician en Las Vegas la cuenta regresiva de su pelea

¿Quién lanzará más golpes y en qué round puede definirse?

De acuerdo con los datos proyectados:

Mayor cantidad de golpes lanzados

Canelo Álvarez: 31%

Terence Crawford: 62%

La IA señala que Crawford, pese a la desventaja física, podría ser más activo en volumen de golpes.

Rounds más probables para una definición

Round 8: 5%

Round 9: 6%

Round 10: 5%

Round 11: 5%

Una noche que puede redefinir el boxeo mundial

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo pondrá en juego títulos y récords, sino también el prestigio de dos de los mejores peleadores de la última década. La IA otorga una ligera ventaja al mexicano, pero en el boxeo nada está escrito: un golpe certero puede cambiar la historia en cuestión de segundos.

El mundo entero estará pendiente de Las Vegas el 13 de septiembre, cuando el cuadrilátero decida quién es verdaderamente el mejor boxeador del planeta.

