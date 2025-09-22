Nacionales
Fuertes lluvias del domingo provocaron emergencias en varias zonas de El Salvador
Una onda tropical, junto con la cercanía de la zona de convergencia intertropical, generó fuertes lluvias en distintas regiones del país durante la tarde del domingo, informó el subdirector de Protección Civil, Fermín Pérez.
Las precipitaciones provocaron siete árboles caídos, cuatro derrumbes y siete desbordes de ríos y quebradas. Uno de los casos más críticos se registró en la quebrada de La Sabana, en Ciudad Merliot, donde fue necesario desplegar personal y equipo táctico operativo para atender la emergencia.
Actualmente, las autoridades realizan labores de remoción de escombros y limpieza de cauces para mitigar riesgos futuros. Pérez destacó además el trabajo preventivo ejecutado antes del inicio de la temporada de lluvias, incluyendo poda de árboles y limpieza de quebradas.
La atención en zonas vulnerables continúa con delegados territoriales, equipos de emergencia y guardavidas especializados en búsqueda y rescate, reforzando las medidas de protección civil implementadas por instrucciones del presidente Nayib Bukele.
Nacionales
Cuatro personas resultan lesionadas en dos accidentes en la Troncal del Norte
Dos accidentes de tránsito ocurridos en la carretera Troncal del Norte dejaron un saldo de cuatro personas lesionadas, informaron cuerpos de socorro.
El primero de los percances se registró en el kilómetro 24, jurisdicción de Guazapa, donde un motociclista fue embestido por un vehículo. Comandos de Salvamento de la seccional Aguilares lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
El segundo accidente ocurrió en el kilómetro 15.5 de la misma carretera, donde tres personas resultaron lesionadas tras un choque frontal entre dos vehículos, provocado por imprudencia al volante. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial por rescatistas.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de 2025 se han registrado 15,498 accidentes de tránsito, frente a 14,276 durante el mismo período en 2024. El total de lesionados en 2025 asciende a 9,333, comparado con 8,356 en 2024, mientras que las muertes suman 855 este año, frente a 930 en 2024.
Nacionales
Fosalud planea expandir su red de laboratorios a nivel nacional
El director de Fosalud, Carlos Núñez, informó sobre los avances en la modernización y ampliación de los servicios de salud que ofrece la institución a nivel nacional.
Actualmente, Fosalud cuenta con 20 laboratorios distribuidos en todo el país, los cuales han sido clave para la detección y referencia oportuna de diversas enfermedades, salvando numerosas vidas. Núñez indicó que existen planes para aumentar estos laboratorios en el futuro.
El funcionario destacó el respaldo del presidente Nayib Bukele, quien ha proporcionado las herramientas necesarias para implementar innovaciones en el área de salud, incluyendo la ampliación de horarios y la modernización de laboratorios.
Además, señaló que 78 unidades de salud ofrecen atención las 24 horas, garantizando la continuidad de los servicios médicos y ampliando la cobertura del Ministerio de Salud en todo el territorio nacional.
Nacionales
Detienen a tres personas tras agredir a hombre en cantina de Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de dos hombres y una mujer, señalados de agredir a un hombre en las afueras de una cantina en el municipio de Sonsonate Centro.
Los arrestados fueron identificados como Fernando Javier Criollo Cornejo, Luis Enrique Ramírez y Ana Lizeth Días Castaneda. Según las autoridades, los presuntos agresores iniciaron una discusión con la víctima y luego lo atacaron con puños y patadas.
El hecho ocurrió sobre el Paseo 15 de Septiembre y quedó registrado en cámaras de videovigilancia. La víctima recibió atención médica en un centro hospitalario, con apoyo de una patrulla policial.
Los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar cargos por el delito de lesiones.