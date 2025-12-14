Fallece el empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q

El empresario salvadoreño Samuel Quirós, fundador de Grupo Q, falleció ayer, según reportaron medios locales. Nacido en San Miguel en 1928, Quirós fue pionero de la industria automotriz en El Salvador.

Inició su carrera a los 20 años y en 1957 fundó Samuel Quirós y Compañía con un préstamo de $200, operando inicialmente como gasolinera y luego ampliando sus actividades a la importación de vehículos, tractores y repuestos. En 1962 adquirió la distribución de Nissan y Datsun, y en los años 70 y 90 su empresa evolucionó a Saquiro y posteriormente a Grupo Q, diversificándose y expandiéndose a Santa Ana y San Salvador.

Actualmente, Grupo Q mantiene presencia en Centroamérica, emplea a más de 2,300 personas y sigue siendo un referente en venta, distribución y mantenimiento de vehículos.

Además de la industria automotriz, Quirós desarrolló proyectos en el sector del café, junto a su esposa Leyla de Quirós. Fundaron Quality Grains en 1991 y en 2000 inauguraron la cadena de cafeterías The Coffee Cup, que hoy cuenta con 36 tiendas en El Salvador y es una de las principales compañías de café en la región.

