Estudiantes del Instituto Nacional de Carolina recrean en maqueta el nuevo puente inaugurado

La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, anunció la presentación de la obra clásica de ballet “El Lago de los Cisnes”, interpretada por el Ballet Nacional de El Salvador junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador.

El espectáculo contará con la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, y narrará la historia de Odette, una joven convertida en cisne por un hechizo que solo el amor verdadero puede romper.

Según Gabriela de Bukele, las funciones han sido preparadas con esmero para brindar a las familias salvadoreñas un espectáculo de nivel internacional.

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador en las siguientes fechas:

Viernes 26 de septiembre, 6:30 p.m.

Sábado 27 de septiembre, 5:00 p.m.

Domingo 28 de septiembre, 4:00 p.m.

