Nacionales

Estudiante de parvularia conmueve a todos al recitar la Oración a la Bandera

Publicado

Hace 8 minutos

el

Un estudiante de parvularia protagonizó un emotivo momento al dirigir a sus compañeros y maestros en la recitación de la Oración a la Bandera Nacional, como parte de las actividades del mes cívico en centros educativos del país.

Con seguridad y entusiasmo, el pequeño se paró frente a sus compañeros, demostrando patriotismo y reforzando los valores cívicos que se promueven desde temprana edad en el sistema educativo.

El video del momento fue compartido en redes sociales, donde usuarios celebraron la iniciativa y destacaron la importancia de inculcar valores y moral cívica desde la infancia. Entre los comentarios se leen mensajes como: “¡Qué hermoso e inteligente! Es un orgullo para sus padres y su centro escolar”.

Nacionales

Lluvias y tormentas debido a influencia de Onda Tropical

Publicado

Hace 2 horas

el

2 septiembre, 2025

Por

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este martes se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana, con lluvias puntuales en la cordillera volcánica y sus alrededores.

Para el mediodía y la tarde, se esperan lluvias y tormentas focalizadas en la cordillera volcánica y la franja montañosa norte, principalmente en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca, así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel, Morazán y La Unión.

Durante la noche, las lluvias se extenderán hacia el centro y oriente del país, con énfasis en los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután, San Vicente y La Paz, desplazándose luego hacia el occidente.

Las autoridades advierten que, en el desarrollo de las tormentas, podrían registrarse ráfagas de viento que superen los 40 km/h. El viento se mantendrá del noreste y este entre 10 y 20 km/h, variando al sur en la tarde debido a la brisa marina, con velocidades de 8 a 18 km/h.

El ambiente continuará cálido en el día y fresco en horas nocturnas y de madrugada. Estas condiciones están influenciadas por el paso de una onda tropical sobre el territorio salvadoreño.

Nacionales

Última Hora: Reportan homicidio en Acajutla, Sonsonate

Publicado

Hace 18 horas

el

1 septiembre, 2025

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio en Acajutla, Sonsonate, donde un hombre de 45 años fue atacado con un objeto contundente en la cabeza y el rostro.

Según las autoridades, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otras personas cuando ocurrió el hecho.

Agentes de Investigaciones e Inteligencia de la PNC realizan las diligencias correspondientes para identificar y capturar al responsable del crimen.

Nacionales

Motociclista lesionado tras accidente en Nahuizalco

Publicado

Hace 19 horas

el

1 septiembre, 2025

Por

Esta mañana, socorristas de Comandos de Salvamento en Sonsonate atendieron a un joven motociclista que sufrió un accidente vial en el parque central de Nahuizalco.

Según las autoridades, la víctima, de 18 años, perdió el control de su motocicleta y chocó contra la acera, provocándose una fractura expuesta en la pierna, a la altura del peroné.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir tratamiento médico.

