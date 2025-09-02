Internacionales
Más de mil personas mueren sepultadas por un alud en Darfur, Sudán
Más de mil personas murieron tras un alud de tierra que sepultó por completo la aldea de Tarasin, en la región montañosa de Jebel Marra, Darfur occidental, informó el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS), grupo rebelde que controla la zona.
El deslizamiento ocurrió el domingo tras varios días de intensas lluvias. Según el MLS, solo una persona sobrevivió a la tragedia, calificada como “masiva y devastadora”. La organización pidió ayuda urgente a la ONU y a otras agencias internacionales para recuperar los cuerpos aún atrapados bajo lodo y escombros.
“Esto está más allá de nuestra capacidad”, declaró a la AFP Abdulwahid al Nur, líder del MLS, quien señaló que los equipos locales intentan rescatar cuerpos, pero la magnitud supera los recursos disponibles.
Imágenes difundidas por el movimiento muestran la aldea completamente sepultada bajo lodo y rocas, con árboles arrancados y viviendas destruidas.
El gobernador de Darfur, Minni Minnawi, aliado del ejército sudanés, describió el hecho como “una tragedia humanitaria que trasciende las fronteras de la región” y pidió asistencia internacional inmediata.
La emergencia se produce en medio de la guerra civil que azota a Sudán desde abril de 2023 entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un conflicto que ha dejado decenas de miles de muertos y ha desplazado a más de 14 millones de personas dentro y fuera del país, según datos de la ONU.
El acceso limitado de la ayuda humanitaria a Darfur, una de las regiones más golpeadas por la violencia y el hambre, complica aún más las labores de rescate y atención a los sobrevivientes.
Internacionales
Inundaciones en Punyab dejan al menos 29 muertos y más de 250,000 afectados en India
Al menos 29 personas han muerto en el estado de Punyab, al noroeste de India, a causa de las inundaciones que han aislado a cerca de mil aldeas, informaron este martes las autoridades.
El jefe de gobierno estatal, Bhagwant Mann, calificó la situación como “el peor desastre en décadas”, con más de 250,000 personas afectadas y 940 km² de tierras agrícolas bajo el agua, lo que ha ocasionado pérdidas devastadoras en las cosechas.
En una carta dirigida al primer ministro Narendra Modi, Mann advirtió también sobre una posible “enorme pérdida de ganado”, cuya magnitud se conocerá cuando bajen las aguas. Modi, por su parte, aseguró el “pleno apoyo” del gobierno federal.
El ejército y equipos de emergencias desplegaron más de mil embarcaciones y 30 helicópteros en operaciones de rescate y distribución de alimentos. “Lo más importante es salvar las vidas de personas y animales atrapados en el agua”, subrayó Mann.
Los ríos que atraviesan la región también han provocado inundaciones en Pakistán.
Las lluvias monzónicas, habituales entre junio y septiembre, suelen causar inundaciones y deslizamientos en el sur de Asia. Sin embargo, expertos advierten que el cambio climático y la planificación urbana deficiente están intensificando la frecuencia y el impacto de estos desastres.
Internacionales
OMM advierte posible retorno de La Niña en septiembre
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que el fenómeno climático La Niña podría reaparecer a partir de septiembre de 2025, pese a que las temperaturas globales se mantendrán por encima de los promedios habituales.
Desde marzo se han registrado condiciones neutras en el Pacífico ecuatorial, sin presencia de El Niño ni de La Niña. Sin embargo, la OMM señaló en su boletín que existe un 55 % de probabilidades de que, entre septiembre y noviembre, las aguas del Pacífico alcancen niveles compatibles con La Niña. Esa probabilidad aumenta a 60 % entre octubre y diciembre.
El organismo explicó que, aunque La Niña provoca un enfriamiento transitorio de la superficie oceánica, las proyecciones indican que gran parte del hemisferio norte y sur experimentará temperaturas superiores a lo normal en los próximos meses.
En cuanto a las lluvias, se prevén patrones similares a los observados durante un episodio moderado de La Niña, con cambios en la circulación atmosférica tropical, los vientos, la presión y las precipitaciones.
La OMM recordó que fenómenos como El Niño y La Niña ahora ocurren en un contexto marcado por el cambio climático, lo que intensifica los eventos meteorológicos extremos y altera los patrones de temperatura y lluvia a nivel mundial.
Internacionales
Trump promete “resolver rápido” la criminalidad en Chicago
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que actuará de forma inmediata para frenar la violencia en Chicago, ciudad a la que calificó como “la más peligrosa del mundo, de lejos”.
“Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC. Chicago será segura de nuevo, y pronto”, declaró el mandatario, en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional en Washington.
La administración republicana ya había intervenido en Los Ángeles y en la capital estadounidense, y mantiene la amenaza de enviar agentes federales y militares a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Nueva York, Baltimore y Boston.
Las declaraciones han generado rechazo en la oposición. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, acusó a Trump de poner en riesgo las elecciones legislativas de medio término de 2026 y lo calificó como un dictador. En respuesta, el presidente escribió en su red Truth Social: “Pritzker necesita desesperadamente ayuda, solo que aún no lo sabe”.
Trump citó cifras recientes de violencia en Chicago, que registró el último fin de semana largo 54 personas baleadas, de las cuales ocho fallecieron, un patrón que se repite en semanas anteriores.
Ante la posibilidad de un despliegue federal, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, emitió un decreto para limitar la autoridad de agentes externos en la ciudad.
En tanto, en Washington continúa la presencia de soldados armados y vehículos blindados en calles y estaciones de metro, especialmente en áreas cercanas a instituciones y monumentos nacionales.